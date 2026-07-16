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CdM 2026: les Argentins se payent le gardien anglais

Les Argentins se payent le gardien anglais

Les notes de Jordan Pickford concernant les tireurs adverses ont fini entre les mains des joueurs argentins. Il n’en fallait pas plus pour les amuser.
16.07.2026, 16:5016.07.2026, 16:50
Un article de
t-online

Après le coup de sifflet final de la demi-finale de Coupe du monde entre l’Angleterre et l'Argentine, mercredi, la gourde du gardien anglais Jordan Pickford s’est retrouvée, bien malgré lui, entre les mains des Argentins.

Sur celle-ci était collée une fiche précisant de quel côté il devait plonger face à chacun des tireurs adverses lors d'une éventuelle séance de tirs au but.

La voici ⬇️

Image
image instagram

On ne sait pas si cette gourde se trouvait déjà derrière le but de Pickford durant le match ou si les Argentins l’ont trouvée par hasard près du banc anglais lors de leurs célébrations.

La logique voudrait qu’elle ait été préparée en vue d’une éventuelle séance de tirs au but, mais qu’elle n’ait pas été utilisée par Pickford. S’en servir durant les 90 premières minutes représente un risque tactique, les adversaires pouvant très bien découvrir les indications au détour d’un corner. Cela peut aussi être perçu comme un mauvais présage.

Les supporters argentins suscitent l’indignation

Finalement, l’Argentine a renversé l’Angleterre 2-1 dans les toutes dernières minutes. Le match n’est même pas allé jusqu’aux prolongations. Aucune séance de tirs au but n’a donc été disputée. Alors, quand les Argentins ont découvert la gourde de Pickford, ils n’ont pas manqué de s’en amuser. Sourire aux lèvres, ils se sont transmis tour à tour les indications, découvrant avec beaucoup de curiosité, et non sans malice, les notes inutiles du portier anglais.

Le préparateur physique argentin Luis Martin a ensuite partagé une photo de la gourde sur Instagram, accompagnée d’un commentaire moqueur: «Dommage que nous n’ayons pas eu le même plan». Il a ensuite supprimé sa publication. L’image s’est néanmoins largement propagée sur les réseaux sociaux.

(t-online/roc)

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