Neymar, touché à la cheville, est sorti à la 79e minute du match Brésil-Serbie jeudi lors de la Coupe du monde au Qatar. Image: AP

Neymar forfait contre la Suisse? Le Brésil tremble

La cheville de l'attaquant n'était pas belle à voir après le match contre la Serbie (2-0). Le Brésilien souffrirait d'une entorse. La durée de son indisponibilité n'est pas connue.

Le Brésil affrontera-t-il la Suisse sans son meilleur joueur lundi? C'est probable. Jeudi contre la Serbie, les Auriverdes se sont certes imposé 2-0 mais ils ont peut-être perdu Neymar pour la phase de poules. Des images de l'attaquant du PSG avec la cheville droite enflée ont fait le tour du web sitôt la fin de la partie.

La star de la Seleção a logiquement été remplacée à la 79e minute de jeu par Antony. Sorti en pleurs, Neymar est allé sur le banc de touche l'air abattu et inquiet, pendant que les soigneurs de l'équipe s'occupaient de lui.

On peut craindre le pire pour la suite de la compétition, surtout au vu des images du tacle ayant provoqué la blessure du numéro 10 brésilien.

«Depuis plusieurs saisons, la superstar brésilienne a connu de nombreuses blessures sérieuses aux chevilles. La dernière en date, une entorse à la cheville gauche contractée contre Saint-Etienne en novembre 2021, l’avait éloigné des terrains pendant deux mois et demi», rappelle RMC Sport. Le média français ajoute, pas franchement rassurant:

«Sa cheville droite, celle touchée ce jeudi soir, avait connu deux graves blessures lors de ses premières saisons au PSG. D’abord en février 2018 après un match contre l’OM, puis en janvier 2019 face à Strasbourg. À chaque fois, le métatarse avait été fracturé et le Brésilien avait loupé environ trois mois de compétition.»

En conférence de presse tard jeudi, le sélectionneur s'est toutefois voulu rassurant:

«Nous sommes convaincus que Neymer continuer à disputer la Coupe du monde» Tite

Murat Yakin était présent dans le stade pour visionner les futurs adversaires de son équipe. Il ne sait pas encore quel visage aura le Brésil (avec ou sans Neyamr), mais il sait comment devra jouer son équipe pour gêner le quintuple champion du monde: le pressing haut mis en place par les Serbes en début de rencontre a posé des problèmes certains aux joueurs de Tite. Ceux-ci ont aussi parfois souffert pour se défaire de la rigoureuse organisation défensive adverse, avec un milieu renforcé et compact.

Le résumé de la partie Vidéo: RTS

Autant d'exemples à suivre pour tenir le plus longtemps possible face à ce Brésil qui, après sa démonstration face à la Serbie, s'est affirmé un peu plus comme un des favoris au titre mondial.

(jcz)