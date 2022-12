23 jours au Qatar: le carnet de voyage de nos envoyés spéciaux au Mondial

«Une fois, au cours d'une balade, nous nous retrouvons soudain devant un panneau: "Ask me about Women in Qatar". On nous sert du thé et nous devons vraiment poser toutes les questions. Je crois Noryn, trois enfants, mariée depuis 20 ans, quand elle dit: "Nous, les femmes, ici, on est super. Nous sommes si heureuses d'être protégées grâce à un voile. Ici, un homme s'occupe vraiment de sa famille". Mais quelques instants plus tard, je dois écouter cette phrase: "Les homosexuels? Ils n'existaient pas non plus avant! Et imaginez si ça continue comme ça. Est-ce qu'un jour les gens prendront du plaisir avec les animaux?" Je n'en reviens pas.»

E.W.