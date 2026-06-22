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Mondial 2026: l’Uruguay a-t-il volé le Cap-Vert?

L’Uruguay a-t-il volé le Petit Poucet du Mondial?

Entre un supposé manque de fair-play sur un but uruguayen et une scène litigieuse à l’entrée de la surface en toute fin de match, la question se pose.
22.06.2026, 13:3522.06.2026, 13:35
Adrian Bürgler

Après le 1-1 contre l’Arabie saoudite pour son entrée dans la compétition, l’Uruguay a de nouveau déçu lors de sa deuxième sortie face au Cap-Vert. Avec ce 2-2, les Sud-Américains ne comptent que deux points et risquent de manquer la phase à élimination directe, notamment parce qu'ils affronteront l'Espagne, championne d’Europe en titre, lors du dernier match de groupe.

Pour autant, il serait faux de dire que l’Uruguay n’a pas tout tenté pour l'emporter face au au grand outsider cap-verdien. D'ailleurs, l’équipe sud-américaine s’expose à des critiques pour un comportement jugé antisportif lors d’une scène survenue avant l’égalisation à 1-1.

Juste avant la pause, le Cap-Verdien Telmo Arcanjo semblait au sol, touché par des crampes. L’attaquant uruguayen Federico Viñas lui a d’abord porté assistance en l’aidant à s’étirer, avant de le laisser rapidement au sol pour participer à l’action suivante. Au terme de la séquence, Maximiliano Araújo a inscrit le but égalisateur.

Les joueurs du Cap-Vert ont immédiatement protesté. Sur internet, où la sélection outsider bénéficie d’un fort capital sympathie, beaucoup ont aussi dénoncé une action jugée contraire à l’esprit du jeu.

Il y a toutefois un hic: quand Arcanjo était au sol, le Cap-Vert était d'abord en possession du ballon et aurait pu le sortir pour provoquer une interruption. Or pour ne pas subir la nouvelle règle du Mondial, qui impose à un joueur ayant reçu des soins de quitter le terrain pendant une minute, le Cap-Vert a préféré jouer.

La question du penalty

Le Cap-Vert a également protesté dans le temps additionnel. A la 95e minute, Yannick Semedo s’est infiltré dans la défense adverse et a bien cru offrir une victoire tardive à son pays. Mais il a été déséquilibré par Sebastián Cáceres à l’entrée de la surface, puis accroché par Rodrigo Bentancur.

Cette nouvelle règle montre déjà ses limites

Sur les deux interventions uruguayennes, la question d’une faute s’est posée. Le ralenti montre que Bentancur touche probablement le ballon en premier lors de son tacle avant de faire chuter Semedo.

En revanche, Cáceres ne touche pas le ballon mais uniquement son adversaire. L’action ayant probablement eu lieu juste en dehors de la surface de réparation, il aurait pu y avoir un coup franc, et même un carton rouge pour annihilation d’une occasion manifeste de but. Mais l’arbitre norvégien Espen Eskås n’a pas bronché, et la VAR ne s’est pas manifestée non plus.

Scène de hors-jeu confuse

La VAR est en revanche intervenue brièvement à la 68e minute, lorsque l’Uruguay pensait avoir inscrit le but du 3-2 par Araújo. Mais l’action était entachée d’une position de hors-jeu relativement inhabituelle.

Araújo avait tiré le corner à deux mais se trouvait derrière la ligne de but lorsque son coéquipier lui a remis le ballon. Il était donc clairement en position illicite.

Le gardien cap-verdien Vozinha, héros du premier match contre l’Espagne, a immédiatement levé la main pour signaler la situation. Peut-être n’était-il pas totalement prêt lorsque le ballon est revenu dans la surface. Il n’a pas réussi à le capter, permettant à Araújo de conclure. Mais le drapeau du juge de touche s’est finalement levé, et la VAR a ensuite confirmé l’une des situations de hors-jeu les plus confuses de ce Mondial.

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