Chelsea provoque un tollé pendant Angleterre-Argentine

Le club londonien a célébré le but de son joueur argentin Enzo Fernández contre l’Angleterre. Une initiative très mal accueillie par les fans.

Kim Steinke / t-online

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Chelsea a provoqué la colère de ses propres supporters.

Après l’égalisation de l’Argentine contre l’Angleterre, mercredi en demi-finale du Mondial, le club londonien a publié une photo de son milieu de terrain Enzo Fernández, accompagnée d’une légende avec son nom.

L’initiative a immédiatement provoqué un tollé. De nombreux supporters des Blues ont réagi avec incompréhension et colère, puisque Fernández venait d’inscrire le but égalisateur face à l’Angleterre. Un but qui a relancé l’Albiceleste. Quelques minutes plus tard, elle éliminait les Three Lions sur le score de 2-1.

«Sérieusement? Nous sommes un club de football anglais», a notamment réagi un supporter. Un autre s’est interrogé: «Pourquoi diable publiez-vous cela en tant que club anglais alors qu’il a marqué contre l’Angleterre?» Les réactions sont allées de la simple incompréhension à des critiques plus virulentes: «Cela prouve une fois de plus à quel point vous avez perdu le contact avec la réalité». Le club a depuis supprimé la publication.

Une relation déjà tendue

La relation entre Enzo Fernández et une partie des supporters de Chelsea était déjà tendue avant son but crucial face à l’Angleterre. Il y a quelques mois, le joueur de 25 ans, régulièrement annoncé sur le départ, avait évoqué publiquement des envies d’ailleurs et laissé entendre qu’un avenir en Espagne pouvait l’intéresser. Chelsea avait alors réagi à ses déclarations en lui imposant, en avril, une suspension interne de deux matchs.

Malgré les récentes polémiques et la vive réaction des supporters, les Blues comptent toujours sur leur milieu de terrain, dont le contrat court jusqu’en 2032. L’entraîneur Xabi Alonso a récemment assuré qu’il souhaitait conserver Fernández dans son effectif la saison prochaine.