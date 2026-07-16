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CdM: les Anglais démolissent Thomas Tuchel

Thomas Tuchel, England s head coach, gestures after the match between England and Argentina in the semi-final of the 2026 FIFA World Cup, WM, Weltmeisterschaft, Fussball held at Mercedes-Benz Stadium ...
Thomas Tuchel, sélectionneur de l'Angleterre.Image: www.imago-images.de

Les Anglais démolissent leur sélectionneur

Les choix de Thomas Tuchel en deuxième mi-temps face à l’Argentine ne passent pas outre-Manche. Le technicien allemand est ainsi désigné comme le principal responsable de la déroute anglaise.
16.07.2026, 08:0516.07.2026, 08:05
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t-online

Le rêve de l’Angleterre de disputer une première finale de Coupe du monde depuis 60 ans s’est envolé: les Three Lions se sont inclinés 2-1 mercredi en demi-finale face à l’Argentine.

Après le coup de sifflet final, l’entraîneur allemand des Anglais, Thomas Tuchel, a déclaré: «J’assume la responsabilité. Mais nous ne regrettons rien. L’équipe a tout donné, nous méritions de mener. Elle a été excellente, mais nous n’avons pas réussi à aller jusqu’au bout». Sa sélection n’a pas réussi à «maintenir le niveau» après avoir ouvert le score, a ajouté le technicien de 52 ans.

Jude Bellingham dérape après l’élimination de l’Angleterre

La réaction des fans anglais après l’élimination a été particulièrement virulente. «Les supporters anglais en colère contre Tuchel: c’est de sa faute», a titré The Sun qui a recueilli les premières réactions publiées sur la toile.

Tuchel défend ses décisions

Le sélectionneur est critiqué pour ses changements jugés «lâches» après l’ouverture du score. Des décisions également remises en cause par l’ensemble de la presse britannique. Le Mirror a ainsi écrit: «C’est déchirant. Les changements de Tuchel se sont retournés contre lui». Le Telegraph a, lui, estimé que «les accusations allaient durer des années», compte tenu du scénario cruel de cette élimination et du contexte particulier de l’Angleterre.

«Il y a eu de nombreux obstacles sur la route et beaucoup trop d’humiliations au fil des années. Mais lorsque l’Angleterre menait dans une demi-finale de Coupe du monde à cinq minutes de la fin, on avait le sentiment que cette fois, les choses pouvaient peut-être être différentes»

Plusieurs consultants et anciens joueurs ont également critiqué l’entraîneur allemand: «Les décisions prises par Tuchel nous ont coûté la victoire ce soir», a regretté l’ancien international anglais Wayne Rooney sur la BBC.

Le coach de l'Angleterre joue avec le feu

L’ancien gardien de l’Angleterre Joe Hart a lui aussi déclaré: «Malgré les éloges que nous avons adressés à Thomas Tuchel, le fait qu’il ait changé son dispositif aussi rapidement signifie qu’il ne croyait pas en son équipe, qu’il ne pensait pas qu’elle pouvait encore porter d’autres coups à l’Argentine».

Des jours difficiles pourraient désormais commencer pour Tuchel, qui a tout de même tenu à défendre son passage à une défense à cinq. «Des millions de sélectionneurs en herbe sauront mieux que moi», a-t-il lâché au même moment.

Lors du match pour la troisième place, l’Angleterre affrontera la France samedi à 23h (heure suisse), à Miami.

(t-online/roc)

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