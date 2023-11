L'arbitre de PSG-Newcastle a eu beaucoup de travail, mardi soir au Parc des Princes. Image: AP

S'il y avait penalty pour Paris, c'est qu'on n’a rien compris aux mains

Mardi soir, le PSG a obtenu un penalty sur une décision de l'arbitre largement incomprise par le grand public. On a appelé l'ex-chef des arbitres suisses afin d'y voir plus clair.

Mardi en Ligue des champions, alors que le PSG pressait pour égaliser contre Newcastle, le ballon a ricoché sur le ventre du défenseur anglais Tino Livramento avant d'heurter son coude. Dans un premier temps, l'arbitre polonais Szymon Marciniak a laissé le jeu se poursuivre. Mais il est rapidement revenu sur sa décision après avoir revu les images et a permis à Kylian Mbappé d'égaliser en toute fin de match (1-1).

Beaucoup de téléspectateurs se sont alors demandé pourquoi M. Marciniak avait accordé ce penalty. «On nous a toujours dit que lorsque le ballon heurte une autre partie du corps avant la main, il n'y a pas faute», expliquaient-ils en substance, incrédules. «Quelle est la règle lorsque le ballon touche la main dans la surface? Parce que franchement, on n'y comprend plus rien», ajoutait un fan de football au lendemain du match.

L'action qui fait polémique Le cuir a heurté le bras gauche de Livramento dans la surface de réparation anglaise.

Pour tenter d'y voir plus clair, on a demandé à Christophe Girard, le chef des arbitres suisses entre 2019 et 2023, de juger la situation de mardi soir tout en précisant les règles.

L'arbitre a-t-il donc pris la bonne décision? «La question est plutôt de savoir qui a pris la mauvaise», sourit le Vaudois.

Il ajoute, péremptoire: «Techniquement, il n'y avait pas penalty»

Et pourquoi? «Parce que si le ballon touche une partie du corps avant de rebondir sur la main, il ne peut pas y avoir penalty car ce n'est pas volontaire de la part du joueur»

On avait donc bien compris la règle. «Oui. Du coup, la question est de savoir qui a fait l'erreur lors de ce PSG-Newcastle»

Et c'est qui? «C'est la VAR. L'assistance vidéo ne doit jamais appeler l'arbitre pour lui faire valider ce penalty»

Mais M. Marciniak aurait pu, après consultation des images, ne pas siffler penalty. «Oui, il aurait pu maintenir sa décision et ne pas aller dans le sens de la VAR. Mais je ne sais pas les images qu'il a eues en sa possession, ni son échange avec ses assistants à la vidéo»

La décision des arbitres mardi soir pourrait leur coûter cher à titre personnel. Selon El Mundo Deportivo, Tomasz Kwiatkowski, qui était à la VAR lors de PSG - Newcastle, a été suspendu par l'UEFA.