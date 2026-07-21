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La RTS a battu un record

Un grand succès pour la Coupe du monde FIFA sur les antennes de la RTS
Image: keystone/montage watson

La RTS a battu un record

Près de 1,4 million de Romands ont suivi la Coupe du monde Fifa sur RTS 2, un record d'audience pour la chaîne. Sur le web, Play RTS et l'application RTS ont généré plus de 6 millions de vues.
21.07.2026, 18:2021.07.2026, 18:20

La Coupe du monde Fifa restera un succès retentissant pour la RTS. Comme l'écrit la chaîne dans un communiqué, 1 374 000 personnes en Suisse romande ont suivi au moins 15 minutes consécutives des matches ou des émissions d'entourage sur RTS 2, selon les premières estimations.

Un record absolu: jamais un événement sportif n'avait touché un tel public sur les antennes du service public, notamment grâce au format inédit et étendu de la compétition. A ces chiffres s'ajoutent les dizaines de milliers de spectateurs ayant suivi les matches en terrasse ou en fan zone.

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5,8 millions dans toute la Suisse

Le match de groupe Suisse-Canada arrive en tête des audiences romandes, avec 357'000 personnes et 70,8% de part de marché. Suivent la finale Espagne-Argentine (356'000, 70%), Suisse-Bosnie-Herzégovine (319'000, 67,3%), Suisse-Colombie (311'000, 73,5%) et France-Espagne (295'000).

Côté numérique, les 104 matches proposés sur Play RTS et la nouvelle application RTS ont généré plus de 6 millions de vues en Suisse romande. La finale arrive en tête (328'700 vues), devant Suisse-Colombie (284'700), Argentine-Suisse (195'500) et France-Espagne (192'300).

Avantages et inconvénients d'un Mondial à 64 équipes

A l'échelle nationale, les programmes de la RTS, de la RSI et de SRF consacrés au tournoi ont touché 5,8 millions de personnes, pour 31 millions de vues sur l'ensemble des plateformes digitales de la SSR.

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