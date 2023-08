Le Brésilien a été officiellement présenté à son nouveau club samedi. Image: AP

Neymar fait déjà parler de lui dans son nouveau club

L'attaquant brésilien a été présenté aux supporters d'Al Hilal samedi, avant que son coach ne révèle un problème en conférence de presse.

Team watson Suivez-moi

Plus de «Sport»

Al Hilal et ses supporters ont réservé un accueil triomphal à Neymar dans leur stade samedi, mais il n'est pas certain qu'ils revoient très vite leur nouvelle recrue sur le terrain et en tenue de footballeur.

Les superbes images de la présentation de Neymar Vidéo: watson

Car en conférence de presse, juste après le match nul de son équipe contre Al Feiha (1-1) en Saudi Pro League (une partie que Neymar a suivi depuis les tribunes), le coach Jorge Jesus a expliqué que l'ancien Parisien était déjà «blessé», selon la retranscription du média brésilien O Globo.

«Neymar peut tout faire, c'est l'un des meilleurs joueurs du monde, je n'en doute pas, quand il est en condition physique. Il est arrivé avec une petite blessure, il ne peut pas encore s'entraîner avec l'équipe. Je ne sais pas quand il pourra jouer» Jorge Jesus

Jorge Jesus a poursuivi en expliquant ne pas savoir, dès lors, pourquoi la sélection brésilienne avait convoqué Neymar aux deux prochains matchs des éliminatoires à la Coupe du monde 2026 contre la Bolivie (le 9 septembre) et le Pérou (le 13 septembre). «Il ne s'entraîne pas, comment pourrait-il jouer?», a interrogé le coach, qui doit aussi se demander comment Neymar a pu satisfaire à la visite médicale lors de son arrivée à Al Hilal.