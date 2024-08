La banderole de la Muttenzerkurve en hommage à Francis Rossé, surnommé «Delémont». On peut y lire: «Une vie en rouge et bleu, Adieu Delémont». Au centre sont représentées plusieurs scènes représentant le supporter romand. Image: watson

Les supporters bâlois ont rendu un hommage touchant à un fan romand

Lors de la rencontre entre le FCB et Yverdon dimanche, le public rhénan a salué la mémoire de Francis Rossé, un supporter pas comme les autres.

Deux figures emblématiques du FC Bâle ont été célébrées dimanche après-midi au Parc Saint-Jacques. Xherdan Shaqiri, bien sûr, entré en jeu à la 66e minute de ce match remporté 2-0 par le FCB, et Francis Rossé. Une personnalité moins connue que le numéro 10, mais qui fait pourtant elle aussi partie de la riche histoire du club.

Car ce Jurassien de 75 ans, décédé des suites d'un cancer début août, était l'un des plus fidèles supporters du FC Bâle. Il avait assisté à son premier match en 1972. Ce jour-là, le club rhénan avait remporté son 5e titre de champion en battant le FC Zurich 4-0 devant plus de 50'000 personnes au stade Saint-Jacques.

Depuis, celui que tout le monde surnommait «Delémont» avait assisté à «tous les matchs», comme il aimait à le rappeler.

Il faisait même partie de la petite délégation de supporters présente à Bastia pour un match de Coupe des Alpes en 1977.

Mais la scène qui est restée dans les mémoires du public bâlois s'est déroulée plus récemment, en 2019. Peu avant la finale de Coupe contre Thoune, les Bâlois ont organisé leur traditionnel cortège. En tête de celui-ci, sur un fauteuil roulant électrique rouge et bleu: Francis Rossé et ses cheveux teints.

Image: KEYSTONE

Cette image est tellement représentative de la passion du Jurassien qu'elle figurait sur le tifo déployé par les fans Rotblau avant le match contre Yverdon dimanche.

«A domicile comme à l’extérieur, il était toujours là, et s’il n’avait pas de billet, il y avait toujours quelqu’un pour trouver une solution et lui permettre de rentrer dans le stade, retraçait début août un supporter, cité par Le Quotidien Jurassien. Il ne parlait pas un mot d’allemand, mais ça ne l’empêchait pas de se faire comprendre de tous. C’était vraiment la mascotte du club.»

Celui qui a longtemps habité Courtételle vivait pourtant très modestement dans un petit appartement dont les murs étaient entièrement tapissés de photos du FC Bâle. Mais ce n'est pas sa passion pour son club de coeur qui l'a fait connaître du grand public. Si Francis Rossé a défrayé la chronique en janvier 2018, c'est pour avoir emprunté le tunnel du Mont Terri, sur l’A16, en fauteuil roulant électrique. Le but: protester contre l’aide sociale!

Francis sur son fauteuil à l'entrée du tunnel, portant une tenue aux couleurs bâloises. Image: canalalpha

Canal Alpha était allé à sa rencontre quelques semaines plus tard. La chaîne avait rencontré un homme marqué par la vie. «Un grave accident étant enfant, l'alcoolisme un peu plus tard et des soucis de santé, il n'a pas eu une vie facile.» Francis Rossé souffrait aussi de solitude, mais il n'était jamais vraiment seul. Le 31 octobre 2018 déjà, pour son 70e anniversaire, les supporters rhénans avaient déployé à son intention une énorme banderole sur laquelle on pouvait lire: «Merci Delémont et tout de bon.» Francis Rossé en avait pleuré. Aujourd'hui, les larmes sont chez ses anciens copains de tribunes.