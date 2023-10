Le fan qui s'en est pris à Neymar explique son geste

«À la fin du match, je suis descendu à l'étage inférieur, où j'étais plus proche des joueurs. Je mangeais du pop-corn; Neymar est arrivé, j'ai crié, j'ai appelé et il n'a même pas regardé dans ma direction. Je lui ai jeté le pop-corn, mais je n'avais pas l'intention de dire qu'il jouait mal, je l'ai fait pour attirer son attention. On pourrait croire que je l'ai fait par méchanceté, mais ce n'est pas le cas, je l'ai fait pour attirer son attention. Je suis un de ses fans, j'admire son football, ce n'était pas pour le blesser, mais pour attirer son attention.»

L'auteur du jet de pop-corn