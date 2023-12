La scène la plus mignonne du week-end nous vient de Marseille

Dimitri Payet a eu droit à une jolie surprise, dimanche, lors de son retour au stade Vélodrome.

Dimitri Payet a joué 326 matchs avec l'Olympique de Marseille entre 2016 et 2023. Le Réunionnais de 36 ans a quitté le club l'été dernier en direction de Vasco de Gama, mais les supporters n'ont pas oublié le superbe joueur qu'il était et toutes les fois où il a aidé l'OM à remporter la victoire (Payet a inscrit 78 buts et délivré 95 passes décisives sous le maillot phocéen).

Un enfant l'a reconnu, dimanche peu avant le match entre l'OM et Clermont, et a décidé de venir carrément sur la pelouse pour saluer l'ancien marseillais. «Y'a un petit. C'est pas le votre?!», a lancé le présentateur au joueur lorsqu'il a vu le jeune supporter s'approcher du plateau installé en bord de pelouse. «Non, celui-là n'est pas à moi», s'est marré Payet.

L'audace de Nessim a donné lieu à une très jolie scène.

L’ancien capitaine de l’OM avait prévenu qu'il serait au match pour aller saluer ses anciens coéquipiers ainsi que le coach Gennaro Gattuso. Le bambin s'est dit que l'occasion était belle de revoir son joueur préféré, celui dont il a longtemps porté le maillot.

Nessim reverra sans doute Dimitri Payet dans quelques années, puisque ce dernier a avoué qu’il aimerait retourner à l’Olympique de Marseille après sa carrière de joueur pour y entamer une reconversion. «Ce club peut grandir avec des gens qui le connaissent. Mais ce sera après ma carrière sportive, le plus tard possible.»