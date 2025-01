Noah Okafor va quitter Milan et changer de pays

L'attaquant de la Nati, souvent présenté comme l'une des plus belles promesses du football suisse, va tenter de relancer sa carrière en Bundesliga.

Noah Okafor a vécu une première moitié de saison compliquée avec le Milan AC. Malgré 16 apparitions toutes compétitions confondues, il n'a marqué qu'un but et n'a délivré que deux passes décisives. Plus souvent remplaçant que titulaire, l'attaquant de l'équipe de Suisse (24 sélections) est dans une impasse en Lombardie, et c'est la raison pour laquelle il va s'en aller.

L'information a été révélée par Fabrizio Romano, le journaliste le mieux informé du mercato européen.

Selon le Napolitain, Noah Okafor est attendu au RB Leipzig. Le club allemand et le Milan AC se sont déjà mis d'accord sur la transaction et la visite médicale du Suisse a déjà été agendée. Le buteur aurait même dû s'envoler pour la Saxe vendredi, mais son voyage a été déplacé pour une question de planning.

Le transfert d'Okafor se concrétisera sous forme de prêt payant, avec une option d'achat située autour des 25/28 millions d'euros.

Le départ du natif de Binningen (Bâle-Campagne) avait été récemment annoncé à demi-mot par Zlatan Ibrahimovic. «Nous discutons diverses situations et quelque chose va arriver», avait formulé le conseiller spécial de l'AC Milan au sujet du mercato. Le Suédois a tenu parole et le club lombard a accéléré les choses sur le marché des transferts cette semaine.

Selon La Gazzetta dello Sport, le Milan AC, qui a touché près de dix millions après sa victoire en Supercoupe d'Italie contre l'Inter (3-2) lundi, souhaiterait beaucoup s'attacher les services de Marcus Rashford (Manchester United). Le nom de Francisco Trincao (Sporting Lisbonne) est également cité.

Tout ceci ne concerne plus Noah Okafor, qui s'apprête à découvrir un quatrième championnat après la Suisse (Bâle), l'Autriche (RB Salzburg) et donc l'Italie.

Il sera en quelque sorte dans un environnement qu'il connaît bien au RB Leipzig, puisque c'est dans la galaxie Red Bull, mais au RB Salzbourg, qu'il est devenu un très bel attaquant (110 matchs, 34 buts et 23 assists).

🇩🇪 Le classement Leipzig était 4e à la trêve hivernale, à neuf points du leader munichois. Le club de la Saxe reçoit le Werder de Brême, ce dimanche, pour la reprise du championnat allemand. Image: TXT

Ce retour aux sources, mais avec un autre maillot, doit lui permettre de confirmer enfin toutes les attentes placées en lui. A 24 ans, le temps presse pour un joueur qui a perdu la confiance du sélectionneur suisse Murat Yakin.