Coupe du monde: ces joueurs font flublublublublu (vidéo)

Vidéo: watson

Ces joueurs font flublublublublu

Après un but raté ou un goal adverse encaissé, joueurs et supporters ont parfois la même réaction: un grand souffle qui fait vibrer les lèvres façon cheval. Les caméras du Mondial s'en délectent au ralenti. Et nous aussi — en vidéo.

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Avez-vous déjà remarqué que les caméras adorent filmer en gros plan, souvent au ralenti, la réaction des joueurs et des fans lors d'un match de football? Nous en voyons des tas, lors de cette Coupe du monde. Des réactions de joie, mais aussi de dépit. Celles-ci prennent des formes diverses: avec un regard pensif et profond, mais aussi en se pinçant l'arrête du nez, les larmes aux yeux, par exemple.

Mais il existe encore une autre catégorie. Elle arrive souvent après avoir raté un tir décisif face au but adverse ou au contraire, après avoir encaissé un but particulièrement humiliant. Dans ce genre de cas, on assiste souvent à une autre grimace. Nous la nommerons «flublublublublu».

Vidéo: watson

Mais oui, flublublublublu. Ce moment où, exaspéré, on expulse tout l'air de nos poumons – et notre frustration avec. En sortant, il donne aux lèvres un air de voile au vent. Et sur le visage, une impression comique et désopilante de cheval (on imagine le son qui va avec).

Une expiration utile

Ce soupir d'expiration est pourtant un réflexe inné important. Il sert d'outil de décompression, réinitialise le rythme respiratoire et régule le système nerveux, ce qui libère de la tension physique et psychique. Physiologiquement, il permet d'expulser le dioxyde de carbone des poumons. Socialement, il peut servir à montrer la déception.

On en parle ici: Les soupirs ont un super-pouvoir méconnu

Bref, ce flublublublublu, tout le monde le fait. Cristiano Ronaldo, Mbappé, Haaland et même vous. Mais quand on est filmé par une douzaine de caméras haute définition qui peuvent produire des ralentis de qualité, c'est tout de suite plus rigolo.