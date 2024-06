Quelques instants avant la séance des tirs au but face à Lugano, dimanche au Wankdorf, Mall (à g.) a remplacé Frick. Image: KEYSTONE

Ils ont fait comme Servette et ça s'est parfois retourné contre eux

Les Grenat ont remporté la Coupe de Suisse après avoir changé de gardien pour les tirs au but. Un coup de poker déjà réalisé par d'autres dans le passé, mais pas toujours récompensé.

Surprise, dimanche au Wankdorf: peu avant la séance des tirs au but qui devait séparer Servette et Lugano en finale de la Coupe de Suisse (0-0 au terme des prolongations), le coach genevois René Weiler a décidé de changer de gardien, à la grande surprise du public, mais aussi de ses propres joueurs. «Rien n'était prémédité, dira-t-il plus tard. J’avais déjà songé à prendre une telle mesure à Plzen en Coupe d’Europe. Là, je me suis décidé à la 110e minute. Je peux m’imaginer que Jérémy Frick (réd: titulaire entre les poteaux) n’était pas très heureux.»

Weiler aura toutefois eu raison puisque lors de la séance fatidique, Joël Mall a repoussé trois des douze frappes tessinoises, permettant au Servette FC de remporter sa 8e Coupe nationale.

Frick et son remplaçant avaient le sourire après la partie. Image: KEYSTONE

Ce n'est pas la première fois qu'une équipe décide de tenter ce qui s'apparente à un coup de poker. Plusieurs autres ont essayé, et certaines ont eu des problèmes. Florilège non exhaustif.

Castel di Sangro 1996

L'équipe italienne réussit l'exploit de se hisser en 2e division grâce au flair de son coach. L'épisode, surnommé «Le miracle de Castel di Sangro», se déroule en barrage de promotion face à Ascoli. On en trouve les détails sur la page Wikipédia du club. Voici ce qui est mentionné:

«Juste avant la séance de tirs au but, le coach Jaconi fait entrer le gardien remplaçant Pietro Spinosa, qui n'avait jamais joué de la saison, à la place de De Juliis, lequel quitte le terrain plutôt mécontent. Le public et les autres joueurs sont perplexes, mais Spinosa, après une série d'erreurs, joue un rôle déterminant dans la victoire de son équipe en arrêtant le penalty décisif.»

Reims 2004

Reims-Dijon, 16e de finale de Coupe de France. On joue les derniers instants du match, le score est de 1-1 lorsque le coach rémois Ladislas Lozano introduit son portier remplaçant. Mais le stratagème se retourne contre son équipe, puisque le héros du match est le gardien adverse, auteur de deux arrêts qui permettent aux Dijonnais de se qualifier pour le tour suivant.

Enyimba 2004

Lors de la Ligue des champions africaine 2004 contre l'Étoile Sportive du Sahel, l'entraîneur du club nigérian d'Enyimba remplace Vincent Enyeama en fin de prolongation par le deuxième gardien, Dele Aiyenugba, spécialiste des tirs au but. Et ça marche: Enyimba remporte le match, et donc la compétition. Ses adversaires savaient pourtant à quoi s'attendre puisque la saison précédente, Enyimba avait déjà remporté la compétition en faisant la même chose face à une autre équipe tunisienne, l'Espérance.

Pays-Bas 2014

Quart de finale du Mondial brésilien. Les Pays-Bas ne parviennent pas à se défaire du Costa Rica. La séance des tirs au but semble inévitable. C'est le moment que choisit Louis van Gaal pour remplacer son gardien numéro un, Jasper Cillessen, par Tim Krul. Une décision étonnante, Krul n'ayant jamais disputé le moindre match de Coupe du monde et n'étant pas franchement un spécialiste des pénalties: avant ce quart de finale, il n'en avait arrêté que deux sur les vingt auxquels il avait été confronté dans sa carrière.

Mais il mesure 6 cm de plus que Jasper Cillessen, et pour le sélectionneur batave, ça change tout.

«Chaque joueur a ses qualités et il faut les utiliser à bon escient. Tim était le portier le plus indiqué, parce qu'il peut atteindre tous les coins de la cage» Louis van Gaal dans The Long Walk, le nouveau documentaire de FIFA+.

La tactique fonctionne. Krul qualifie son équipe en arrêtant les envois de Bryan Ruiz et Michael Umaña. Il devient un héros et son sélectionneur, un visionnaire.

Krul félicité par ses coéquipiers. Image: AP

Australie 2022

Un barrage doit déterminer qui de l'Australie ou du Pérou iront au Mondial qatari. Les Sud-Américains pressent, mais ne parviennent pas à forcer le verrou adverse. La séance de tirs au but approche, c'est le moment choisi par le sélectionneur australien Graham Arnold pour «surprendre son monde», selon le site de la FIFA.

Matt Ryan, capitaine et gardien des Socceroos, quitte son poste. Il est remplacé par un inconnu, Andrew Redmayne. «Le Pérou avait sûrement étudié Ryan et son comportement pendant les tirs au but, mais il n'avait jamais vu Redmayne jouer. Quand j'ai fait le changement, ils se sont probablement demandé pourquoi», racontera plus tard le coach australien, satisfait de son effet: le portier barbu arrête l'ultime tir d'Alex Valera et qualifie son pays pour le Mondial.

L'arrêt décisif de Redmayne Vidéo: twitter

Marseille 2023

3e tour préliminaire de Ligue des champions. L'OM et le Panathinaikos n'arrivent pas à se départager. Le coach phocéen Marcelino tente alors un coup de poker en introduisant son numéro 2. C'est un échec cuisant: Ruben Blanco n'arrête aucune des cinq tentatives du club grec et Marseille est éliminé aux tirs au but (3-5). Marcelino, pourtant, assume:

«Je ne regrette pas le changement, c’est une discussion qu’on avait prise avec tout le staff et que j’assume. On n’a pas eu de chance même aux tirs au but, puisqu’on a eu cette frappe repoussée qui retombe quand même dans les filets. Le destin ne voulait pas qu’on se qualifie aujourd’hui.»

Le coach sera lui-même remplacé cinq semaines plus tard par Jacques Abardonado puis Gennaro Gattuso.