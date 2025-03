En Lombardie, Yann Sommer n'a pas vécu que des moments faciles hors du terrain. image: keystone/shutterstock

A Milan, Yann Sommer a dû déménager à cause d'un triste événement

L'ex-gardien de la Nati n'a pas vécu que des moments joyeux hors du terrain, depuis qu'il joue à l'Inter Milan.

Plus de «Sport»

Tout se passe très bien sur le terrain pour Yann Sommer à l'Inter Milan. Le gardien suisse et son équipe – qui jouent ce dimanche soir sur la pelouse de l'Atalanta (20h45) – sont leaders de Serie A, avec un point d'avance sur Naples. Cette semaine, ils se sont qualifiés pour les quarts de finale de la Ligue des champions, en éliminant Feyenoord.

Sommer a d'ailleurs fait son retour mardi contre les Néerlandais (victoire 2-1), après une pause forcée de trois semaines suite à une fracture du pouce.

Yann Sommer est très performant à l'Inter Milan. image: Keystone

L'ex-portier de la Nati a accordé une grande interview à Blick, publiée ce dimanche. Si son expérience milanaise est très concluante niveau football, on apprend que les choses n'ont pas toujours été faciles hors du terrain. Débarqué en été 2023 en Lombardie, Yann Sommer a été «cambriolé à plusieurs reprises, même pendant l'Euro», informe Blick. Conséquence: le gardien, sa femme et leurs enfants ont dû déménager en ville. L'ancien international précise:

«Oui, c'est vrai. Nous avions une belle maison, un peu en dehors de Milan, mais elle était très isolée. Nous avons donc décidé de déménager en ville»

Sommer n'a donc pas échappé au fléau qui touche de nombreux footballeurs, en Italie et ailleurs, particulièrement exposés aux cambriolages à cause de leur fortune et de leur emploi du temps chargé hors du domicile.

Dans cette même interview, l'ex-gardien de la Nati – qui est parti après l'Euro 2024 – explique que c'est pendant ce tournoi qu'il a pris la décision d'arrêter en équipe nationale:

«Je ne voulais pas prendre de décision avant l'Euro, même si c'est vrai que j'y avais déjà réfléchi un peu avant. Mais au cours du tournoi, l'idée que le huitième de finale contre l'Italie ou ensuite le quart de finale contre l'Angleterre pourrait être mon dernier match avec la Nati a grandi. Lorsque je suis allé saluer les supporters après la séance de tirs au but contre les Anglais, au fond de moi je savais que c'était fini. Patrick Foletti est venu me rendre visite à Milan après l'Euro et je lui ai annoncé que j'arrêtais.»

Les plus beaux arrêts de Sommer avec la Nati👇📺 Yann Sommer était un mur

Et, contrairement à ce que souhaitent de nombreux fans, le chouchou du public ne reviendra pas en équipe de Suisse. «Ma décision d'arrêter était et est juste», tranche-t-il.

Le gardien interiste veut se focaliser sur son club et sa famille: «L'énergie que j'ai maintenant pour l'Inter, je devais la mettre ailleurs avant. Ou en tout cas la diviser... Je vois maintenant à quel point ces jours de congé sont précieux pour respirer, avoir du temps pour ma famille et assumer mon rôle de père et de mari».

«Je veux continuer aussi longtemps que possible»

Yann Sommer (36 ans) évoque aussi son avenir. Et il se voit encore jouer un bon moment: «Je veux continuer aussi longtemps que possible. Je suis loin de penser à la fin, je prévois encore plusieurs années dans le football».

Le jeu aux pieds, l'un des points forts de Yann Sommer. image: Keystone

Mais ce ne sera vraisemblablement pas dans un club suisse, puisque le natif de Morges explique n'avoir aucune envie, pour l'instant, de quitter l'Inter Milan (il est sous contrat jusqu'en juin 2026). Sommer confie aussi qu'il n'envisage pas de devenir un jour entraîneur.

Dans sa carrière de footballeur, il lui reste un grand objectif:

«Gagner la Champions League est un très grand rêve pour tout footballeur, mais aussi un grand défi»

En quarts de finale de la reine des compétitions européennes, les Nerazzurri affronteront le Bayern Munich – l'ancien club de Yann Sommer – les 8 et 16 avril. (yog)