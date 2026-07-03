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Le gardien espagnol a battu un record mythique au Mondial

Spain goalkeeper Unai Simon (23) makes a save during the World Cup round of 32 soccer match between Spain and Austria in Inglewood, Calif., near Los Angeles, Thursday, July 2, 2026. (AP Photo/Jae C. H ...
Unai Simon a encore été impeccable jeudi.Image: AP

Le gardien espagnol a battu un record mythique au Mondial

Unai Simon a établi un record d'invincibilité en Coupe du monde. Le gardien de l'Espagne est désormais invaincu depuis 519 minutes, après la victoire 3-0 contre l'Autriche en 16es de finale.
03.07.2026, 05:0603.07.2026, 05:06

Le précédent record était détenu par l'Italien Walter Zenga, qui n'avait pas encaissé de but pendant 517 minutes lors de la Coupe du monde 1990 organisée dans son pays. Zenga avait alors capitulé pour la première fois en demi-finale, où l'Italie avait été sortie aux tirs au but par l'Argentine (1-1 ap).

La dernière fois qu'Unai Simon a encaissé un but en Coupe du monde, c'était en 2022, lors du dernier match de la phase de groupes, perdu 2-1 par la Roja face au Japon. Les Espagnols ont certes été éliminés par la suite en 8es de finale face au Maroc, mais aucun but n'avait été marqué avant la séance de tirs au but.

Cette fois, la Roja n'a pas connu de problème pour se hisser en huitièmes de finale du Mondial. A Los Angeles, elle a dominé l'Autriche 3-0 jeudi soir avec notamment un doublé d'Oyarzabal.

L'Espagne se qualifie facilement

Les Espagnols ont ouvert le score à la 36e grâce à Mikel Oyarzabal justement, parfaitement servi par Marc Cucurella, après plusieurs alertes signées Lamine Yamal et l'attaquant de la Real Sociedad. En face, l’Autriche a essayé de résister tant bien que mal aux champions d'Europe, mais a surtout subi le pressing et la qualité technique espagnole, sans parvenir à vraiment inquiéter la défense adverse.

L’Espagne a ensuite gardé le contrôle du match et a fini par faire le break à la 66e. Sur un centre parfait d’Alex Baena, Pedro Porro a catapulté le ballon de la tête dans le but vide pour inscrire le 2-0 de la sécurité. Sans idées, l'Autriche a subi la domination espagnole par la suite et a donné l'impression d'abandonner sur le 3-0 d'Oyarzabal à la 89e.

Il a ignoré un DM LinkedIn qui l'invitait à jouer au Mondial

La sélection de de la Fuente attend son adversaire qui sera de toute manière une nation européenne avec le vainqueur de Portugal-Croatie.

(jcz/ats)

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