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Coupe du Monde 2026: l'Espagne se qualifie facilement

Spain&#039;s Mikel Oyarzabal, left, celebrates scoring his side&#039;s 3rd goal with his teammate Gavi during the World Cup round of 32 soccer match between Spain and Austria in Inglewood, Calif., nea ...
Mikel Oyarzabal (g) célèbre le troisième but de son équipe avec Gavi (d) lors du match opposant l'Espagne à l'Autriche, le jeudi 2 juillet 2026.Image: AP

L'Espagne se qualifie facilement

A Los Angeles, la Roja a dominé l'Autriche 3-0 avec notamment un doublé d'Oyarzabal. Elle se qualifie pour les huitièmes de finale.
02.07.2026, 23:0902.07.2026, 23:09

L'Espagne n'a pas connu de problème jeudi pour se hisser en huitièmes de finale du Mondial. A Los Angeles, la Roja a dominé l'Autriche 3-0 avec notamment un doublé d'Oyarzabal.

Cette phrase d'un journaliste romand a crispé la délégation algérienne

Mikel Oyarzabal ouvre le score

Les Espagnols ont ouvert le score à la 36e grâce à Mikel Oyarzabal justement, parfaitement servi par Marc Cucurella, après plusieurs alertes signées Lamine Yamal et l'attaquant de la Real Sociedad. Mais surtout avant cela, Cucurella avait vu un but refusé pour une faute sur le gardien autrichien à la 29e. En face, l’Autriche a essayé de résister tant bien que mal aux champions d'Europe, mais a surtout subi le pressing et la qualité technique espagnole, sans parvenir à vraiment inquiéter la défense adverse.

Les joueurs de Rangnick ont eu de la chance dans les arrêts de jeu de la première mi-temps lorsque la transversale a renvoyé un coup-franc de Baena et que Schlager s'est offert une parade décisive devant Lamine Yamal.

La Belgique est miraculée

Au retour des vestiaires, l’Autriche a tenté de s’ajuster avec deux changements, et les entrées de Grillitsch et Chukwuemeka, puis à la 60e d'Arnautovic et Kalajdzic. Malgré cela, l’Espagne a gardé le contrôle du match et a fini par faire le break à la 66e. Sur un centre parfait d’Alex Baena, Pedro Porro a catapulté le ballon de la tête dans le but vide pour inscrire le 2-0 de la sécurité.

Sans idées, l'Autriche a subi la domination espagnole et a donné l'impression d'abandonner sur le 3-0 d'Oyarzabal à la 89e.

La sélection de la Fuente attend son adversaire qui sera de toute manière une nation européenne avec le vainqueur de Portugal-Croatie. (ag/ats)

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