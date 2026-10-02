Manzambi et la Nati seront-ils désavantagés par une mauvaise pelouse à domicile? image: watson

La Nati est fâchée contre la pelouse de Lucerne

La Suisse reçoit la Slovénie samedi et la Macédoine du Nord mardi en Ligue des nations, les deux fois à Lucerne. Et le gazon pose souci.

Raphael Gutzwiller Suivez-moi Céline Feller Suivez-moi

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Il y a quelques jours encore, l'équipe de Suisse s'agaçait de la pelouse difficilement praticable en Macédoine du Nord. Désormais, elle ne trouvera pas non plus un terrain idéal pour ses deux matchs internationaux à domicile, à Lucerne. La pelouse de la Thermoplan Arena est en mauvais état avant les rencontres contre la Slovénie samedi et la Macédoine du Nord mardi.

Interrogée à ce sujet, l'Association suisse de football (ASF) ne mâche pas ses mots:

«La pelouse de Lucerne ne répond malheureusement pas aux standards que nous souhaitons et auxquels nos internationaux évoluant à l'étranger sont habitués»

Une pelouse loin d'être idéale: elle était déjà trouée lors du dernier match à domicile du FC Lucerne contre GC. IMAGE: FRESHFOCUS

Selon l'Association, le problème ne concerne pas seulement la couche de gazon visible, mais se situe plus profondément dans le sol. A Lucerne, la couche porteuse de la pelouse n'est pas constituée uniquement de sable, comme c'est habituellement le cas sur les terrains de football modernes, mais de roche volcanique. «La Ville de Lucerne et une entreprise privée ont travaillé intensivement pour améliorer la qualité de la pelouse. Il faut toutefois du temps pour que les parties de gazon nouvellement posées s'enracinent suffisamment», écrit l'ASF.

Certaines parties de la pelouse remplacées

Après le dernier match à domicile du FC Lucerne contre GC le 19 septembre, certaines parties du terrain ont été remplacées. Du côté du secteur visiteurs, la surface de but a été rénovée, tandis que, devant la tribune du kop local, une plus grande partie de la surface de réparation a été refaite. Depuis plusieurs semaines déjà, l'ASF suit de près l'évolution du terrain. Le spécialiste des pelouses Pierre-Yves Bovigny s'est rendu deux fois sur place en amont pour inspecter le gazon. L'ASF a par ailleurs été informée plusieurs fois par semaine de son évolution.

La pelouse du stade lucernois inquiète la Nati. Image: keystone

Environ deux mois avant chaque match international, Bovigny inspecte le terrain et établit un plan d'entretien avec le responsable de la pelouse du stade. «L'objectif est de préparer au mieux la pelouse pour le match international et de créer des conditions de jeu optimales», explique l'ASF.

Le cadeau du FC Lucerne

Les terrains d'entraînement font eux aussi actuellement l'objet d'une attention particulière. Jeudi, l'équipe nationale s'est entraînée à huis clos sur le terrain numéro 6, derrière l'arène. Des bâches noires le masquaient, mais quelques enfants et supporters se sont tout de même rassemblés devant pour tenter d'apercevoir les stars de la Nati.

Le premier entraînement de la Nati à Lucerne s’est déroulé à l’abri des regards, derrière des bâches. Image: raphael gutzwiller

Habituellement, les professionnels du FC Lucerne utilisent cette pelouse comme terrain d'entraînement. Depuis six semaines, ils s'entraînent sur un terrain en herbe plus éloigné afin de préserver la pelouse habituelle pour la Nati. Pendant le séjour de l'équipe nationale également, les Lucernois s'entraînent sur ce terrain de remplacement. Ils seront donc heureux de pouvoir retrouver leur terrain d'entraînement habituel après les matchs internationaux.

Pour le FCL se pose désormais aussi la question de savoir où il pourra effectuer à l'avenir son dernier entraînement avant les matchs. Celui-ci se déroule habituellement dans l'arène, afin que la séance ne puisse pas être observée. Mais la pelouse du stade, de plus en plus sollicitée, ne peut guère supporter de séances d'entraînement supplémentaires. Les bâches occultantes autour du terrain numéro 6 pourraient donc rester en place même après le départ de l'équipe nationale.

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Lucerne n'est toutefois pas un cas isolé avec ses problèmes de pelouse. L'ASF indique:

«De manière générale, la qualité des pelouses en Suisse – à quelques exceptions près – représente un défi»

Déjà des problèmes à Skopje

Pour l'équipe nationale, la qualité des pelouses est actuellement un sujet récurrent. Avant même la rencontre à Skopje contre la Macédoine du Nord, le sélectionneur Murat Yakin s'était agacé de l'état du terrain. «On ne peut pas jouer au football comme ça», avait pesté le sélectionneur. Après la rencontre, il avait ajouté: «On a vu que la situation avait été critique à plusieurs reprises. Plus le match avançait, plus le terrain se dégradait.»

Le gazon particulièrement haut de Skopje n'a pas favorisé le beau jeu. Image: keystone

Le milieu de terrain Ardon Jashari avait lui aussi constaté après la rencontre que la pelouse avait eu une influence sur le jeu. «Il est difficile de dire s'ils l'ont encore tondue. Mais je ne crois pas. Malgré la pelouse, nous avons livré une prestation propre.» Il avait ajouté avec un clin d'œil: «Tous ceux qui connaissent les qualités de Fabian Rieder savent aussi à quel point il peut tirer de bons corners ou coups de pied arrêtés. Donc aujourd'hui, je mets sur le compte de la pelouse le fait qu'ils n'aient pas été aussi bons.»

Le contraste avec les conditions difficiles de Skopje est venu mardi de Hampden Park. Sur une pelouse impeccable, Ricardo Rodriguez a donné l'avantage à la Suisse grâce à un superbe coup franc. La Nati s'est à nouveau imposée 3-0. Lorsque Rodriguez est monté dans le bus de l'équipe jeudi après l'entraînement à Lucerne, un garçon lui a lancé: «Sacré coup franc, Ricci. Quelqu'un te l'a déjà dit?» On espère que la pelouse lucernoise ne l'empêchera pas de rééditer ce geste...

Adaptation en français: Yoann Graber