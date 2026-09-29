Cette célébration «ridicule» de Zidane va faire le tour du monde

Zinédine Zidane a célébré le but victorieux des Bleus lundi en Belgique avec une séquence dont lui seul a le secret. «C’est peut-être un peu ridicule, mais ce n’est pas grave», a-t-il commenté.

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Le sélectionneur de l'équipe de France Zinédine Zidane a savouré l'«action exceptionnelle» de Michael Olise qui a permis aux Bleus de ramener une victoire de Belgique (1-0), lundi en Ligue des nations.

Tout à sa joie après l'exploit du joueur du Bayern Munich, buteur sur un tir enroulé après une série de dribbles à la 88e minute, le nouveau patron des Bleus a couru le long de la ligne de touche, mimant une sorte de passement de jambes avec ses appuis, avant de tirer dans un ballon placé devant lui, avec un geste aussi ample que propre.



La célébration de Zidane en vidéo ⬇️ Vidéo: twitter

«Je ne sais même pas ce que j'ai fait. J'ai accompagné l'action de Michael, j'ai senti qu'il allait partir dans ses dribbles. Il a fait une action exceptionnelle. Puis j'ai vu le ballon et j'ai été obligé de shooter dedans. C'est peut-être un peu ridicule, mais ce n'est pas grave», a déclaré Zidane en conférence de presse dans un large sourire, heureux que cette frappe dans un ballon déposé par les ramasseurs de balles sur un plot n’ait pas été perçue comme totalement déplacée.

Le sélectionneur français, qui vit et respire le football, même depuis son banc, avait décidé d'effectuer neuf changements par rapport au onze de départ victorieux vendredi en Turquie (1-0) lors de la première journée de la Ligue des nations, témoignant ainsi de sa confiance envers l’ensemble de son groupe.

«Je crois en mes joueurs, j'ai des joueurs de grande qualité, qui se comprennent bien. J'ai confiance en eux et ils me le rendent bien» Zinédine Zidane

Cette victoire des Bleus en Belgique permet à la France de s'emparer de la tête du groupe A1 avec six points, devant la Belgique et l'Italie (3 points).

Les Italiens déroulent

A Bursa, en Turquie, les Italiens ont dominé leur adversaire du soir 4-1, eux qui menaient déjà 3-0 après une demi-heure de jeu.

Alessandro Bastoni a ouvert la marque à la 9e, avant que Davide Frattesi (22e) puis Michael Kayode (27e) ne permettent aux Transalpins de renforcer leur avantage. Baris Yilmaz a bien réduit le score à la 47e, mais Francesco Esposito a donné le coup de grâce trois minutes plus tard.

Ce succès permet à la Nazionale de tourner une page douloureuse de son histoire récente, elle qui a manqué en 2026 son 3e Mondial de rang. Il est le premier en match officiel depuis le 26 mars, date à laquelle l'Italie avait battu l'Irlande du Nord 2-0 lors du premier tour des barrages avant de s'incliner aux tirs au but cinq jours plus tard face à la Bosnie (1-1, 4-1 tab), enterrant ses espoirs de Coupe du monde.

(afp/ats/roc)