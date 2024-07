Inarrêtable, le FC Sion corrige le Lausanne-Sport

Le LS a bien tenté de revenir dans la partie, mais les locaux, soutenus par 10’200 spectateurs, ont été parfaitement organisés. Ils n'ont laissé que peu d'espaces sur le terrain. Le but du 3-0 est finalement venu en fin de match. Cristian Souza a été trouvé en profondeur et a piqué son ballon pour tromper Letica (83e).

Sans les nombreuses parades de Letica, de loin le meilleur élément de son équipe, le LS aurait pu rejoindre les vestiaires avec une addition encore plus sévère. A la pause, les chiffres étaient éloquents avec six tirs cadrés à zéro en faveur du FC Sion.

Que ce soit sur l'ouverture du score et l'obtention du pénalty, les Sédunois ont opéré de la même manière: ils se sont projetés rapidement vers l'avant et ont joué à merveille les transitions, de manière simple et efficace.

Les retardataires peuvent nourrir des regrets. Après 10 minutes du jeu à Tourbillon ce samedi, le FC Sion menait déjà 2-0 grâce à un but de Théo Berdayes (7e) et un pénalty signé Ali Kabacalman trois minutes plus tard.

La cérémonie d'ouverture la plus grandiose de l'histoire des JO

Comment ça, vous étiez trop occupé à picoler à Paléo ou sur une terrasse au soleil pour vous taper les quatre heures de l'ouverture des JO de Paris? Pas d'excuses, traître! Ce vendredi 26 juillet, vous venez de louper la cérémonie la plus faramineuse de toute l'histoire des Jeux. Allez, laissez-nous vous résumer cette soirée, comme si on y était. Spoiler: beaucoup de drapeaux, de tableaux, de lyrisme... et de pluie.

A vingt minutes du lancement de la cérémonie, Lausanne brûle, Paris sèche ses larmes, il flotte tout ce qu'il peut sur la capitale française. Il en faudrait plus pour refroidir les ardeurs de Laurent Delahousse et de sa clique de France 2, chauds comme la braise et ravis, je cite, de «faire monter l'ambiance». On nous promet que le spectacle ne sera pas qu'un pétard mouillé, mais un véritable feu d'artifices, tout en magnificence et joie pétaradante.