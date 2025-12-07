Mohamed Salah n'est pas heureux actuellement à Liverpool. image: getty

Mohamed Salah pousse un grand coup de gueule

Remplaçant pour la troisième fois de suite samedi, l'Egyptien, superstar de Liverpool, a exprimé son mal-être chez le champion d'Angleterre et menace de quitter le club.

David Digili / t-online

La situation autour de Mohamed Salah au Liverpool FC est-elle en train de dégénérer? Le buteur et superstar des Reds est resté une nouvelle fois sur le banc lors du match nul 3-3 sur la pelouse de Leeds United samedi, en Premier League, sans même être entré en jeu.

Sur les trois dernières rencontres de Premier League, l’Egyptien n’a ainsi joué que 45 minutes: une mi-temps lors du match précédent, le 1–1 contre Sunderland mercredi (il était entré après la pause); le week-end dernier (victoire 2–0 contre West Ham), Salah avait également passé l’intégralité de la rencontre sur le banc. Il avait pourtant été titulaire lors des douze premières journées et avait disputé l'intégralité de quasiment toutes les rencontres.

Depuis trois matchs, Mohamed Salah doit se contenter du banc à Liverpool. Ce qui le frustre beaucoup. image: getty

L'attaquant de 33 ans a désormais laissé éclater sa colère, samedi après le match à Leeds, et s’engage dans un bras de fer avec son entraîneur, Arne Slot, et la direction du club. Il a déclaré:

«Pour être honnête, je suis très, très déçu. Au fil des ans, et en particulier la saison dernière, j’ai tant donné pour ce club.»

L'ancien joueur du FC Bâle a aussi confié qu'il se sent «jeté sous le bus».

«A présent, je suis assis sur le banc et je ne sais pas pourquoi», a poursuivi Mohamed Salah. Il se sent «laissé tomber» par le club et a l'impression d'être un bouc émissaire. Il est «tout à fait clair que quelqu’un voulait que toute la faute me retombe dessus», déplore-t-il.

Depuis des semaines, le mythique Liverpool FC, champion en titre, est en crise sportive, et a dégringolé à la huitième place du classement. Salah a ajouté que de nombreuses promesses lui auraient été faites l'été dernier, mais il «ne peut pas dire qu’elles ont été tenues».

«C'est inacceptable , je ne comprends pas»

Pire encore: la relation avec son entraîneur Arne Slot s’est gravement détériorée, selon l'Egyptien. Ce dernier avait pourtant souvent souligné jusque-là qu’elle était bonne. «Tout à coup, nous n’avons plus de relation», a avoué l'attaquant.

A Liverpool, la relation est désormais tendue entre Mohamed Salah et son coach, Arne Slot. image: getty

Il a «l’impression que quelqu’un au club ne veut pas de (lui)». Pour rappel, Mohamed Salah évolue à Anfield depuis 2017 et a inscrit 250 buts et délivré 116 passes décisives en 420 matchs officiels. Avec Liverpool, il a notamment remporté deux fois la Premier League (2020 et 2025) et la Ligue des champions (2019). Des statistiques qui font de lui une légende du club.

«C’est inacceptable pour moi. Je ne sais pas pourquoi cela m’arrive. Je ne comprends pas», a enchaîné Salah dans une interview avec TV2Sport. Cette saison, il compte quatre buts et deux passes décisives en treize matchs de Premier League.

«J’ai tant fait pour ce club. Je n’ai pas besoin de me battre chaque jour pour ma place, parce que je l’ai méritée» Mohamed Salah

L'ex-Bâlois a même laissé entendre un possible départ de Liverpool très prochainement: il a expliqué avoir appelé sa mère et l’avoir invitée au match contre Brighton and Hove Albion. Cette rencontre de Premier League du 13 décembre sera, dans un premier temps, sa dernière avant son départ pour la Coupe d’Afrique des nations (21 décembre au 18 janvier) avec la sélection égyptienne.

«Dans ma tête, je vais profiter de ce match, parce que je ne sais pas ce qui va se passer (ensuite)», a prévenu la star. Affaire à suivre...

Adaptation en français: Yoann Graber