Une star de Premier League réussit un geste extraordinaire

Rayan Cherki (Manchester City) a réussi un coup du foulard sur une passe décisive, lors de la victoire samedi en Premier League contre Sunderland (3-0).

Emmené par un Rayan Cherki étincelant avec notamment un coup du foulard extraordinaire, Manchester City n’a pas failli. Les Mancuniens ont battu Sunderland 3-0 pour revenir à 2 points d’Arsenal.

City a forcé la décision sur des réussites de Ruben Dias (31e), de Josko Gvardiol (35e) et de Phil Foden (65e). Avec deux assists, l'attaquant français Rayan Cherki a illuminé cette rencontre qui a vu Sunderland caresser en seconde période l’espoir de revenir dans le match.

Le deuxième assist de Cherki, celui du 3-0 marqué par Phil Foden, est magnifique et fait déjà le buzz sur les réseaux sociaux: l'ancien Lyonnais a réussi un centre sur un coup du foulard, qui a trouvé la tête de son coéquipier (un coup de casque imparable, juste sous la latte). Pour les profanes, un coup du foulard consiste à tirer avec les jambes croisées, le ballon étant frappé avec la jambe arrière. Soit un geste technique aussi difficile qu'audacieux, qu'on voit très rarement.

Le geste de Cherki en vidéo

Le capitaine suisse des Black Cats, Granit Xhaka, a ainsi trouvé le poteau de Gianluigi Donnarumma lors du temps fort du néo-promu.

Comme Xhaka, Dan Ndoye a connu la défaite samedi en Premier League. Nottingham s’est incliné également 3-0 à Liverpool face à Everton. L’ailier vaudois a été remplacé à la pause alors que le score était de 2-0. (ats/yog)