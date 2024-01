Jürgen Klopp a vécu un match très particulier ce dimanche

Le manager de Liverpool a retrouvé Anfield pour la première fois depuis l'annonce de son départ en fin de saison.

Il y avait quelque chose de spécial, dans les tribunes d'Anfield Road mais aussi autour du stade, ce dimanche pour le 4e tour de FA Cup entre Liverpool et Norwich. Comme on pouvait s'y attendre, l'émotion s'est emparée des supporters du nord-ouest de l'Angleterre, qui revoyaient leur manager adoré pour la première fois depuis vendredi et «l'annonce fracassante» (Liverpool Echo) de son départ en fin de saison.

Le «boss» possède une fresque à son effigie près du stade. Image: FA Cup

La décision de Klopp, au club depuis 2015, a surpris tant de monde que le programme officiel du match ne faisait aucune mention de ses adieux, signe qu'il avait été imprimé avant que la décision ne soit rendue publique.

Peu avant le coup d'envoi à 15h30, le mythique «You'll never walk alone» a été repris comme d'habitude par les tribunes, cette fois sous les yeux humides du manager allemand, visiblement très ému.

Vidéo: watson

Plusieurs messages ont ensuite fleuri dans les tribunes pour rendre hommage à celui qui a transformé Liverpool. Car lorsque le natif de Stuttgart est arrivé sur les bords de la Mersey, les Reds végétaient dans le ventre mou de la Premier League (10e).

En huit ans et demi, Jürgen Klopp aura permis à Liverpool de remporter le championnat (2020), la Ligue des champions (2019), mais aussi la Cup et la Coupe de la Ligue (2022).

Mais au-delà des chiffres, c'est surtout la personnalité du coach qui a marqué durablement les supporters. On a même vu, dans les tribunes d'Anfield ce dimanche, une fan arborer un tatouage de Klopp. Et elle n'était sans doute pas la seule.

Sur le terrain, les joueurs sont apparus à la hauteur de l'évènement, puisqu'ils ont battu Norwich 5-2. Interrogé après la partie, Jürgen Klopp a remercié les fans et surtout pensé à ses hommes sur le pelouse:

«Je pense que l'ambiance d'aujourd'hui voulait tout dire. C'est merveilleux, c'est génial. Les joueurs ont eu aussi besoin du public, qui ne doit pas juste penser au manager!» Le technicien au micro d'ITV

La qualification des Reds signifie qu'il y aura peut-être un match de plus à Anfield cette saison, donc une occasion supplémentaire pour les supporters de célébrer leur entraîneur. Tous, bien sûr, n'auront pas la chance d'être au stade. Surtout lors du dernier match contre les Wolves, le 19 mai.

Le prix des billets a en effet pris l'ascenseur depuis vendredi. Selon le Mirror, la plupart des places s'arrache déjà à un minimum de 2300 euros. Celles situées juste derrière le banc, où Klopp coachera pour la dernière fois, se négocient carrément aux alentours des 30'000 euros. Une folie pure, qui ressemble à celle qui s'est emparée des fans depuis l'arrivée de celui qui se définissait à l'époque comme le «Normal one». Dans les yeux du public, Jürgen Klopp a beaucoup changé.