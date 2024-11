Marvin Keller a perdu sa place de titulaire dans la cage bernoise. Image: keystone

YB est en train de sacrifier l'étoile montante du foot suisse

Le très prometteur Marvin Keller (22 ans) se morfond actuellement sur le banc des Young Boys, qui se déplacent sur la pelouse du FC Zurich ce samedi (18h00). Un gâchis lié à la crise bernoise.

Sebastian Wendel / ch media

En sondant les experts sur le plus grand espoir suisse au poste de gardien, rares sont les voix qui ne citent pas Marvin Keller.

Mieux encore: beaucoup estiment que le jeune homme de 22 ans est déjà le meilleur gardien de Super League.

Il compense largement son manque d'expérience par sa classe, sa confiance en lui et ses qualités techniques au pied. La thèse selon laquelle Winterthour a réussi à se hisser dans le top 6 la saison dernière en grande partie grâce à Marvin Keller, alors prêté par YB, n'est certainement pas fausse.

Marvin Keller avait disputé le match de Ligue des champions à Barcelone (défaite 5-0). Image: keystone

Mais alors, que fait un gardien si talentueux sur le banc du 10e de Super League? La réponse est à chercher entre le portier titulaire David von Ballmoos et la crise sportive que traverse le club bernois.

L'histoire se répète à YB

David von Ballmoos (29 ans) est un enfant du club, six fois champion national et depuis longtemps une légende vivante de YB. Mais ces derniers temps, il n'a pas toujours fait l'unanimité à Berne. C'était par exemple le cas la saison passée, quand, de retour de blessure, il a dû se contenter d'un rôle de remplaçant derrière Anthony Racioppi.

Mais von Ballmoos a de l'expérience à faire valoir. Beaucoup d'expérience. Et c'est justement sur elle que les entraîneurs comptent dans les phases critiques. Ainsi, il y a exactement un an, Raphael Wicky était revenu sur sa décision, après une période délicate avec seulement deux victoires en six matchs de championnat, et quelques errances de Racioppi.

David von Ballmoos semble à nouveau indéboulonnable à YB. Image: KEYSTONE

Marvin Keller connaît le même sort que Racioppi. Après être revenu de son prêt à Winterthour en début de saison, il a dû suppléer von Ballmoos, blessé, lors des play-offs de Ligue des champions contre Galatasaray.

Avec deux performances de très haut niveau, Keller a relancé la discussion sur le titulaire dans la cage bernoise.

L'entraîneur d'alors, Patrick Rahmen, lui a donné du temps de jeu, indépendamment de l'état de santé de von Ballmoos.

Si le début de saison d'YB s'était déroulé normalement, Marvin Keller aurait sans doute été le numéro 1. Mais au lieu de recoller rapidement au classement, le champion en titre a coulé. Conséquence: Patrick Rahmen s'est fait licencier début octobre. L'une des premières actions de son successeur intérimaire, Joël Magnin, a été de déclarer von Ballmoos titulaire indiscutable.

Il a eu le réflexe habituel des entraîneurs en période de crise: privilégier l'expérience des joueurs plutôt que leur qualité intrinsèque.

Un avenir bouché

Les résultats donnent raison à Magnin: avec six points en trois matchs, il réussit, pour l'instant, à redresser YB. Et von Ballmoos a semblé plus solide ces derniers temps qu'en été. Il a, notamment, largement contribué à la première victoire de Magnin contre Lucerne (2-1).

Une situation d'autant plus amère pour Marvin Keller, dont les performances contre Galatasaray ont attisé l'intérêt de clubs étrangers.

A Berne, le jeune gardien est actuellement dans une cage dorée, où ses perspectives de jouer ont drastiquement diminué.

Entre-temps, il a changé d'agent et est désormais représenté par l'Allemand Volker Struth, une pointure. C'est un indice qui montre que Keller souhaite quitter Young Boys. Il possède le bagage nécessaire pour une carrière internationale. Il lui faut maintenant une scène, et il est peu probable qu'il l'obtienne à YB: David von Ballmoos a prolongé son contrat jusqu'en 2027.

