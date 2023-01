Image: Instagram

Ce coach prend une lourde amende à chaque match (et sans rien faire)

Will Still paie très cher son absence de diplôme.

Team watson Suivez-moi

En quelques heures, celles qui ont suivi le match nul 1-1 de Reims face au PSG, dimanche soir en Ligue 1, Will Still est devenu une attraction du championnat de France de football. Tous les médias ont brossé le portrait de l'entraîneur du Stade de Reims dont la particularité, outre le talent (il est invaincu depuis 14 matchs), consiste à jongler avec les contraventions.

À chaque fois qu'il s'assied sur un banc de touche, Will Still écope en effet d'une amende de 25 000 euros. La raison est simple: le jeune entraîneur belge (30 ans) n'a pas le diplôme lui permettant d'être enregistré auprès de la Ligue. Et ne l'aura pas avant l'été prochain. Dès lors, chacune de ses apparitions est contraire au règlement et entraîne une sanction.

Il reste 18 matchs de championnat à disputer cette saison pour le Stade de Reims. À 25 000 euros la partie, cela nous donne un total de 450 000 euros; près d'un demi-million.

Cet argent est-il directement prélevé sur son salaire? Quand la question lui a été posée par le Daily Mail, Will Still a esquissé un sourire et répondu:

«Eh bien, ça a déjà été négocié (avec le club)»

Les dirigeants rémois ont fait le calcul. Ils estiment sans doute qu'il vaut mieux se maintenir en payant des amendes que de descendre avec un autre entraîneur. Car depuis que Will Still a pris la tête de la première équipe mi-octobre, Reims est passé de la 17e place de Ligue 1 à la 11e. Et ça, ça n'a pas de prix.

(jcz)