L’arbitre de la finale est connu (et en larmes)

Slavko Vinčić dirigera dimanche la finale de la Coupe du monde 2026 entre l’Espagne et l’Argentine. Il était ému aux larmes à l’annonce de sa désignation.

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Slavko Vinčić sera l'arbitre de la finale de la Coupe du monde 2026. Ce Slovène a été désigné jeudi soir aux Etats-Unis par la Fifa.

Le moment était chargé d'émotion pour Vinčić. Dans une vidéo publiée par la Fifa à l'occasion de cette annonce, on peut voir l'homme de 46 ans verser des larmes de joie. Il dirigera sa première finale de Coupe du monde.

Vidéo: watson

Un trio slovène

Pour la finale Espagne-Argentine de dimanche, il sera secondé par ses compatriotes Tomaž Klančnik et Andraž Kovačič, en tant qu'assistants.

Il s'agira du quatrième match arbitré par ce trio lors de cette Coupe du monde. Ils ont officié durant la phase de groupes, lors des matchs Brésil-Maroc et Algérie-Jordanie, et ont aussi dirigé le seizième de finale opposant le Mexique à l'Equateur.

Après un Polonais et un Argentin

Il y a quatre ans, c'est le Polonais Szymon Marciniak qui avait arbitré la finale Argentine-France de la Coupe du monde au Qatar. En 2018, la Fifa avait choisi l'Argentin Néstor Pitana pour le match France-Croatie, en Russie.

En dehors de la Coupe du monde, Vinčić a déjà officié lors d'une grande finale, celle de la Ligue des champions 2024 opposant le Real Madrid au Borussia Dortmund (2-0) à Londres.

(acu/t-online)