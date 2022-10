Le FC Sion a remis son ancien logo sur ses comptes de réseaux sociaux. Il avait déjà fait le changement sur ses maillots depuis deux ans. image: keystone/shutterstock

Le FC Sion prépare un gros changement qui fera plaisir à ses fans

Le logo historique a retrouvé sa place sur les comptes du club valaisan. D'ici la fin 2022, toute la communication arborera l'ancien visuel, et ce définitivement. Les supporters sont à la base de ce retour dans le passé.

«Magnifique», «jouissif», «bravo! ». Les fans du FC Sion étaient nombreux à être heureux lundi et à exprimer leur bonheur sur les réseaux sociaux. Ce n'était pas à cause d'une victoire ou de la signature d'un nouveau crack comme Mario Balotelli, mais bien du changement de photo de profil des comptes du club valaisan.

Exit, le logo stylisé que le FC Sion utilisait depuis 2010. Il a été remplacé par celui, historique, qui a caractérisé le club entre 1977 et 2009. Un retour en arrière définitif, et qui ne constitue qu'une étape. «D'ici à la fin de l'année, on remettra le logo historique sur toute la communication du club», explique Baptiste Coppey, chef de la comm'. Ainsi, le site web, les programmes de match ou les affiches seront mis à jour.

Baptiste Coppey précise:

«C'est une décision de la direction, qui a souhaité faire un pas dans le sens des supporters» Baptiste Coppey, chef communication du FC Sion

Mario Balotelli, avec le maillot du FC Sion où le logo historique a déjà retrouvé sa place en 2021. Image: KEYSTONE

Car oui, ce sont les fans, et notamment les ultras, qui ont fait pression pour ce changement graphique. «On n'a pas non plus eu le couteau sous la gorge», relativise le communicant, «mais les demandes se sont intensifiées ces dernières saisons». Sous la forme, notamment, de banderoles déployées dans le Gradin nord, fief des ultras sédunois. Ces derniers, comme leurs homologues d'autres clubs, sont très attachés à l'histoire de l'institution qu'ils supportent et très sensibles dès que l'on touche à ses symboles.

L'évolution des logos du FC Sion source: wikipedia

Depuis deux saisons, le FC Sion avait déjà retrouvé son vieux – et tant apprécié – logo sur ses maillots. Mais ce n'était donc pas suffisant pour contenter tout le monde.

Pour ce qui est de retrouver l'ancien visuel sur les documents officiels de la ligue et les surimpressions TV, les fans valaisans vont devoir patienter. «Le changement en cours de saison est très compliqué auprès de la Swiss Football League et de ses partenaires, notamment pour les visuels et les graphiques TV. La demande de changement sera faite immédiatement pour la saison prochaine», anticipe Baptiste Coppey.

Les murs de la salle de presse de Tourbillon vont avoir droit à un coup de peinture Image: KEYSTONE

On imagine que les fidèles du FC Sion – actuel 5e de Super League, qui reçoit Lucerne samedi à 18 h00 – signeraient bien aussi pour un retour dans le passé au niveau des résultats. Comme ceux de 1997, année du doublé coupe-championnat et du dernier titre. Gagnés, bien sûr, avec le vieux logo.