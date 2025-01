José Mourinho se lance dans un nouveau business

Le coach de la Nati persiste et signe: il ne veut pas de Lian Bichsel

«Juste avant de devenir champion du monde, j'étais apathique et sans objectif»

Noah Okafor va quitter Milan et changer de pays

«C'est impossible de gagner un Grand Chelem si on a une vie normale»

La lauréate du super-G de St. Anton a passé une annonce en pleine course

L'Allemagne boude les footballeurs suisses et c'est inquiétant

Djokovic a battu un record de Federer et c'est (presque) passé inaperçu

Rappelons que la consommation d'alcool pose différents problèmes : certains en boivent trop de manière chronique, d'autres en consomment ponctuellement de façon excessive. De plus, il faudrait éviter d'en boire dans certaines situations et circonstances.

«Mes accomplissements, mes succès, mon travail, parlent d'eux-mêmes», explique ensuite celui qui a remporté deux Ligue des champions et huit titres nationaux.

Une référence au verbe anglais «to bottle», utilisé lorsqu'une équipe laisse échapper une victoire qui lui tendait les bras, mais aussi et surtout à la bouteille. Car si José Mourinho a réalisé ce clip, c'est pour annoncer la création de sa marque de vin, dont le nom («The Special One») est aussi celui de son surnom.

D'abord de dos, assis sur un fauteuil devant un fond noir, José Mourinho égrène ses principaux succès. «J'ai gagné des finales. J'ai conquis des Championnats», dit-il. Puis il apparaît face au spectateur et lâche:

Plus de «Sport»

William se prépare à être «le roi le plus dur que la Couronne ait connu»

Les plus lus

Le grand manitou du dopage en Suisse a pris très cher

C'est la première fois en Suisse qu'un médecin est suspendu pour des faits de dopage. Il écope de sanctions «satisfaisantes».

Une telle affaire n'avait jamais été vue en Suisse. Elle concerne un généraliste bernois, ayant enfreint plusieurs règles antidopage, et venant d'être condamné pour cela à l'issue d'une procédure longue et complexe. Son amende de 43'000 francs et sa suspension de 14 ans constituent des records dans la lutte antidopage suisse.