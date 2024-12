J'ai vécu la soirée la plus incroyable de ma vie dans un stade de football

A-t-on besoin de tout cela en tant que spectateur? Certainement pas. Même si je serais prêt à dépenser cinq francs de plus pour un siège chauffant en décembre, il ne me viendrait pas à l'esprit de dépenser une somme à quatre chiffres pour un billet de match, à l'exception peut-être d'une finale de Coupe du monde. Mon déplacement pour le match des Young Boys mercredi répondait d'ailleurs à une invitation de Stuttgart Tourismus, si bien que je n'ai pas eu à débourser le moindre centime.

Bien entendu, l'expérience en tribune est également exceptionnelle. Un court escalier permet de sortir du Tunnel Club et d'accéder à une place très bien située, un siège en cuir confortable avec un chauffage intégré pour les fesses et le dos. Un luxe divin par des températures proches de zéro. Pour éviter une éventuelle surchauffe, des employés assidus tournent pendant la partie avec de la bière pression fraîchement tirée; pendant la période de l'Avent, ils proposent également des gobelets de vin chaud.

Ceux qui dépensent autant d'argent pour assister à un match de football se voient offrir en échange une multitude de choses. Le service de restauration est de très haut niveau. Contre YB, d'anciennes stars comme Hansi Müller et Timo Hildebrand faisaient partie des invités, et à la mi-temps, la légende du VfB Guido Buchwald, champion du monde en 1990, a donné son avis sur le match . Après le coup de sifflet final enfin, c'est l'international allemand Deniz Undav, actuellement blessé, qui a analysé la performance de ses collègues lors de la victoire 5-1. Il va de soi qu'il a également posé pour des selfies et signé des maillots.

Les footballeurs deviennent en quelque sorte des animaux de zoo. Des hommes (et quelques femmes) adultes et fortunés sont collés aux vitres pour prendre des photos exclusives des joueurs avec leur smartphone. Pour la plupart des personnes présentes dans la salle, c'est une expérience très excitante.

A première vue, ces deux événements n'ont pas grand-chose à voir l'un avec l'autre, mais à y regarder de plus près, c'est le cas. Tous deux symbolisent le fait que le football n'est plus depuis longtemps un simple sport et qu'il y a beaucoup d'argent en jeu.

«C'est magique»: ce Romand a réalisé le rêve de tout marathonien

Matthieu Deillon a couru la deuxième moitié du marathon plus vite que la première, début décembre à Valence. On appelle ça un «negative split», c'est rare et c'est beau. Il raconte.

«Réussir à maintenir la même allure sur toute l'épreuve, ça aurait déjà été quelque chose de beau. Alors courir plus vite la deuxième moitié de course, c'est magique.» Au bout du fil, Matthieu Deillon a la voix de ceux qui ont réussi un joli coup: pour sa troisième participation seulement à un marathon, cet amateur de 31 ans a réussi l'exploit de courir sa seconde moitié de course (21,1 km) plus vite que la première. Ses temps: