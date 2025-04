«A chaque erreur, elles devaient retirer un vêtement»

Olga Tishina, ancienne adjointe de Maccarani, lui aurait déclaré lors d'une conversation téléphonique en novembre 2022: «Tout est bien pire chez Cantaluppi. Il y a de mauvais traitements. Elle a fait faire des lancers de cerceau à Sofia Raffaeli et Serena Ottaviani, et à chaque erreur, elles devaient retirer un vêtement». A la fin de l'exercice, les deux athlètes ne portaient plus que des sous-vêtements.

Le but de Kylian Mbappé suscite un vif débat

Décisif face à Leganés, le buteur tricolore a inscrit ce week-end son premier but sur coup franc en carrière. Mais beaucoup estiment qu’il s’agit en réalité d’une réalisation dans le jeu.

Le Real Madrid tient décidément un tout nouveau Kylian Mbappé en cette année 2025. Face à Leganés ce week-end, le Français a encore brillé, puisqu'il a non seulement ouvert le score en transformant un pénalty d'une subtile panenka, mais a en plus inscrit le but de la victoire. Celui permettant aux Madrilènes de l’emporter 3-2 et de rester dans la course au titre, à trois points du Barça.