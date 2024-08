Vidéo: twitter

Furax contre YB, le gardien de Galatasaray a fait un geste honteux

Fernando Muslera a frappé le buteur bernois Alan Virginius, pendant que celui-ci fêtait sa réussite. L'Uruguayen a, logiquement, reçu un carton rouge.

Fernando Muslera a beau avoir 38 ans, 20 saisons comme footballeur pro et 133 sélections avec l'Uruguay, il a fait preuve d'un gros manque de maturité mardi soir.

Frustré, le gardien de Galatasaray a agressé physiquement l'attaquant de Young Boys, Alan Virginius, pendant que celui-ci fêtait son ouverture du score à la 87e minute.

Un but décisif pour les Bernois, qui a tué les espoirs des Turcs de se qualifier pour la Ligue des champions. Grâce à cette victoire 1-0 à Istanbul, c'est bien YB – déjà vainqueur 3-2 au match aller – qui disputera la phase de ligue de la reine des compétitions européennes cet automne.

Ce goal bernois a donc rendu furax Fernando Muslera, d'autant plus que ce dernier a perdu son duel en un contre un face à Virginius sur cette action. Alors, pendant que le buteur bernois célébrait sa réussite en courant, le portier de Galatasaray lui a donné un coup de pied dans la jambe, crampons en avant. Ce qui a fait tomber Alan Virginius. Mais le Bernois a pu se relever et est allé poursuivre sa célébration un peu plus loin, histoire de se mettre hors de danger.

On apprécie au passage le calme et la lucidité du Français, qui n'a pas cherché à en découdre avec son agresseur. Certains de ses coéquipiers, eux, sont partis à la confrontation avec Fernando Muslera, ce qui a créé un début d'échauffourée. Mais celle-ci a vite pris fin, après que l'arbitre – qui avait vu le mauvais geste de Muslera – expulse, logiquement, le gardien de Galatasaray.

Cette triste action du portier du club turc (reversé en Europa League) fait le buzz sur les réseaux sociaux, où plusieurs internautes réclament une lourde sanction contre lui. Vraisemblablement, la sanction de l'UEFA envers l'Uruguayen dépassera un match de suspension. Quelques minutes plus tôt, il s'était déjà illustré négativement en provoquant plusieurs joueurs de Young Boys, alors que ceux-ci se faisaient bombarder de projectiles lancés par les fans stambouliotes.

Mais les Bernois ont, eux, su garder leurs nerfs pour réaliser cet exploit et se qualifier pour la phase de ligue de la Champions League, qui fait peau neuve cette année.

Grâce à cette qualification, ils s'offriront de superbes affiches dans la reine des compétitions européennes et empocheront d'office (sans compter les primes) 18,6 millions d'euros. De quoi leur redonner un large sourire, après un début de saison compliqué en championnat.