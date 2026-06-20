beau temps17°
DE | FR
burger
Sport
Football

Le Maroc bat l'Ecosse et se rapproche des 16es de finale

Morocco&#039;s Ismael Saibari, left, is congratulated after scoring his side&#039;s opening goal during the World Cup Group C soccer match between Scotland and Morocco in Foxborough, Mass., near Bosto ...
Les Lions de l'Atlas devraient jouer les 16es de finale.image: Keystone

Le Maroc fait un grand pas vers les 16es de finale

L'équipe du Maroc s'est rapprochée des 16es de finale du Mondial en venant à bout de l'Ecosse, tôt ce samedi matin.
20.06.2026, 05:3320.06.2026, 05:38

Le Maroc a pris une option sur une place en 16es de finale du Mondial 2026.

Les Lions de l'Atlas ont battu l'Ecosse 1-0 samedi à Boston dans la 2e journée du groupe C, après avoir obtenu le point du nul face au Brésil (1-1) en ouverture.

Première nation africaine à s'être hissée en demi-finale d'une Coupe du monde en 2022 au Qatar, le Maroc a démontré encore une fois toute sa solidité vendredi dans le Massachusetts. Et le talent de ses individualités lui autorise à nouveau tous les espoirs en Amérique du Nord.

Voici combien rapportent ces «pauses fraîcheur»

Auteur de l'ouverture du score face au Brésil, Ismael Saibari s'est ainsi une nouvelle fois illustré vendredi. Après 70 secondes de jeu seulement, le futur attaquant du Bayern Munich a mis son équipe sur les bons rails en armant une frappe limpide du pied droit, dans une position pourtant excentrée.

Le Maroc a parfaitement géré cet avantage, qui s'est avéré décisif. Inoffensive, l'Ecosse ne possède il est vrai pas les mêmes atouts que le Brésil: les hommes du sélectionneur Steve Clarke n'ont d'ailleurs pas bénéficié de la moindre occasion de but en première mi-temps (0 «expected goal» à la pause).

Pourquoi les footballeurs se bandent les poignets

L'Ecosse a certes haussé le ton en deuxième période, surtout dans le dernier quart d'heure. Mais le Napolitain Scott McTominay et ses équipiers n'ont jamais véritablement inquiété le portier marocain Bono, ne cadrant pas le moindre tir dans cette partie. Et l'on est finalement passé plus près du 2-0 que du 1-1.

Avec ses 4 points, le Maroc sera sauf cataclysme présent en 16es de finale, d'autant plus qu'il doit encore affronter Haïti. Pour l'Ecosse, un exploit face au Brésil mercredi prochain sera nécessaire. Les 3 points acquis face aux Haïtiens (1-0) pourraient ne pas suffire pour faire partie des huit meilleurs troisièmes.

(ats/roc)

Plus d'articles sur la Coupe du monde 2026
Un détail transforme les arbitres au Mondial, et c'est très bien
Un détail transforme les arbitres au Mondial, et c'est très bien
de Yoann Graber
La nouvelle star de la Nati a un message pour ses fans
La nouvelle star de la Nati a un message pour ses fans
de Margaux Habert
Xhaka explique sa célébration polémique
Xhaka explique sa célébration polémique
de Yoann Graber
Le superbe but de Manzambi qui a mené la Nati vers la victoire
Le superbe but de Manzambi qui a mené la Nati vers la victoire
de Yoann Graber
On a vécu le triplé de Messi dans un lieu insolite
On a vécu le triplé de Messi dans un lieu insolite
de Etienne Wuillemin
Un cadre de la Nati sur le départ?
Un cadre de la Nati sur le départ?
de sebastian wendel, los angeles
Zlatan passe au détecteur de mensonges et c'est pépite
Zlatan passe au détecteur de mensonges et c'est pépite
de Margaux Habert
«Nous n'avons jamais rien vu de tel»: les Ecossais ont choqué à Boston
«Nous n'avons jamais rien vu de tel»: les Ecossais ont choqué à Boston
de Margaux Habert
Cristiano Ronaldo a touché le fond
Cristiano Ronaldo a touché le fond
de Timo Rizzi
Quel footballeur du Mondial vous ressemble le plus? Faites le test!
Quel footballeur du Mondial vous ressemble le plus? Faites le test!
de Philipp Reich, Jelle Schutter
Cette célèbre marque a berné la Fifa
Cette célèbre marque a berné la Fifa
Un arbitre tranche: «Messi aurait dû recevoir un carton rouge!»
Un arbitre tranche: «Messi aurait dû recevoir un carton rouge!»
de Nikolai Stübner
Thèmes
La Coupe du monde 2026 en images
1 / 19
La Coupe du monde 2026 en images:
source: sda / francisco guasco
partager sur Facebookpartager sur X
Trump a signé l'accord avec l'Iran à Versailles
Video: watson
Ceci pourrait également vous intéresser:
Avez-vous quelque chose à nous dire ?
Avez-vous une remarque ou avez-vous découvert une erreur ? Vous pouvez nous transmettre votre message via le formulaire.
0 Commentaires
Connexion
user avatar
Votre commentaire
YouTube Link
0 / 600
Vers les règles des commentaires..
Xhaka explique sa célébration polémique
Le capitaine de l'équipe de Suisse a eu un geste aussi surprenant qu'inhabituel, jeudi après son goal contre la Bosnie. Il est revenu dessus après le match.
La Nati a battu la Bosnie (4-1) jeudi soir, à la Coupe du monde, et a ainsi fait un grand pas vers les 16es de finale. Un gros soulagement, après le premier match décevant contre le Qatar (1-1).
L’article