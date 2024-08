Vidéo: watson

Un joueur du FC Zurich a réalisé «le rêve de tout défenseur»

Le match de dimanche entre les Young Boys et le FCZ a été marqué par une action magnifique signée Nikola Katic.

Plus de «Sport»

Dans le football, on distingue parfois les beaux gestes des interventions décisives. Les premiers sont toujours magnifiques à voir contrairement aux secondes, qui sont surtout très efficaces. Mais il arrive parfois qu'un geste soit aussi beau que décisif, et c'est exactement ce qu'a réussi le défenseur zurichois Nikola Katic face aux Young Boys, dimanche après-midi sur la pelouse synthétique du Wankdorf.

Alors qu'on jouait la 24e minute et que le score était encore de 1-1, Silvere Ganvoula a eu une chance en or de donner l'avantage aux joueurs de la capitale. Servi seul face à un but déserté par le gardien adverse, l'attaquant d'YB était sans doute convaincu de marquer. Or c'est à ce moment-là, quand tout semblait joué d'avance, que Katic a surgi.

Vidéo: watson

L'homme de 27 ans, qui a disputé 59 matchs avec les Glasgow Rangers par le passé, a réalisé «le rêve de tout défenseur», a souligné un internaute.

Les deux protagonistes de cette action, on les a justement revus plus tard dans le match. Ganvoula a pu donner l'avantage à son équipe à la 54e minute de jeu mais Katic a égalisé à la 76e, permettant à son équipe de ramener un point de son déplacement sur le terrain du champion en titre (2-2).

Image: TXT

Une affaire qui n'arrange évidemment pas les Young Boys. Battus trois fois lors de leurs trois premières sorties, les hommes de Patrick Rahmen ont obtenu un nul qui leur permet d'éviter une crise profonde, mais qui ne leur permet pas non plus d'entrevoir l'avenir immédiat avec plus de sérénité. (jcz)