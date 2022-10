Image: Twitter

Les fans de Winterthour ont fait une raclette party dans le train

Les Alémaniques se sont déplacés avec 35 kg de fromage, dimanche, pour aller cueillir la première victoire de leur équipe en championnat sur le terrain du FC Sion.

Franchement, c'est du travail de pro: la table est parfaitement symétrique, stabilisée par des attaches entre les pieds et le siège; une nappe faite sur mesure la recouvre, sur laquelle on trouve tous les ustensiles et aliments nécessaires à la préparation de la raclette, jusqu'au combo cornichons-oignons. Sur la gauche de l'image, enfin, une poche d'eau (à moins que ce ne soit de l'abricotine...) permet aux fans de se ravitailler sans tacher les sièges, puisqu'un récipient est chargé de recueillir les dernières gouttes sous le distributeur.

Ce dispositif a été installé dimanche par les supporters de Winterthour en déplacement en Valais pour y affronter le FC Sion. Comme le match débutait à 14h15 et qu'il fallait compter 3h pour faire le trajet, les fans étaient dans le train au moment de l'apéro puis du repas. Ils en ont profité pour faire les deux.

Ils n'ont certainement pas quitté le wagon en ayant faim puisqu'ils avaient emmené pas moins de 35 kg de fromage avec eux.

La fête s'est prolongée jusqu'au stade de Tourbillon car Winterthour, fraîchement promu en Super League, a remporté sa première victoire de la saison (3-1). Une victoire à la raclette.