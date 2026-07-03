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CdM: Colombie ou Ghana? Voici l’adversaire idéal pour la Suisse

Qui de la Colombie ou du Ghana se dressera face à la Suisse?
Qui de la Colombie ou du Ghana se dressera face à la Suisse?Image: getty/shutterstock

Colombie ou Ghana? Voici l’adversaire idéal pour la Suisse

Tombeuse de l'Algérie ce vendredi, la Suisse affrontera la Colombie ou le Ghana en huitième de finale de la Coupe du monde, mardi à 22h. L’un des deux potentiels adversaires semble plus abordable que l’autre.
03.07.2026, 11:5203.07.2026, 12:51

L'équipe de Suisse s'est imposée 2-0 vendredi contre l'Algérie en seizième de finale du Mondial. Un succès largement mérité, les hommes de Murat Yakin ayant maîtrisé leur sujet de bout en bout.

Au tour suivant, la Nati affrontera le vainqueur du match Colombie-Ghana, prévu samedi à 3h30, ce qui laisse présager une rencontre ouverte. Il s’agira en effet du seul huitième de finale sans aucune nation du Top 12 mondial au coup d’envoi de la compétition, si l’on considère que l’Argentine se qualifiera face au Cap-Vert.

Le résumé de Suisse-Algérie ⬇️

Un match de patrons!

Cette situation s’explique par la contre-performance du Portugal, incapable de remporter son groupe. La Nati évite ainsi un nouveau huitième de finale contre l’équipe qui l’avait lourdement battue 6-1 il y a quatre ans.

Ce tableau favorable ne signifie pas pour autant un match à venir facile pour Granit Xhaka et ses coéquipiers. Si la Colombie bat le Ghana, comme le pensent très clairement tous les bookmakers, les Suisses affronteront une équipe mieux classée, et surtout en progrès. Les Cafeteros sont passés de la 13e place mondiale au début du tournoi à la 11e grâce à leurs excellentes performances en phase de groupes.

Dans une poule à trois nations qualifiées, ils ont battu l’Ouzbékistan et la RD Congo, avant de concéder le match nul 0-0 face au Portugal. «Concéder», et non «tenir en échec», tant ils ont dominé les débats. Les Colombiens ont réussi l'exploit de priver le Portugal de João Neves-Vitinha-Bruno Fernandes de la possession de balle, et ont tiré deux fois plus au but que leur adversaire. Ils auraient même pu s'imposer sans un but refusé pour un hors-jeu de quelques centimètres. «Je n’aimerais pas jouer contre la Colombie», a déclaré après la rencontre l’ancien attaquant anglais Gary Lineker.

La Colombie à la Coupe du monde 2026: équipe, calendrier et résultats

La Colombie, première de son groupe, est donc de retour au premier plan, comme l’illustrait déjà sa finale de Copa América contre l’Argentine en 2024, deux ans après sa non-qualification pour le Mondial 2022. Cette absence au Qatar avait été vécue comme un drame national, après un quart de finale mondial en 2014 et un huitième de finale en 2018.

A l’aise dans le jeu et solide défensivement, la sélection de Néstor Lorenzo doit cependant encore faire ses preuves offensivement, elle qui n’a marqué qu’un but lors de ses deux derniers matchs. Ce n’est pourtant pas la qualité qui manque, avec Luis Díaz, auteur de 15 buts et 14 passes décisives cette saison au Bayern, Daniel Muñoz, déjà deux réalisations dans le tournoi, et la légende James Rodríguez, dont il faut toujours se méfier du pied gauche.

La Colombie devra compter sur l’efficacité de ses joueurs offensifs pour battre, dans la nuit de vendredi à samedi, une équipe du Ghana qui a prouvé lors de son match nul 0-0 contre l’Angleterre qu’elle était capable de grandes choses défensivement. Harry Kane et ses coéquipiers ont été muselés de toutes parts, et leur possession de près de 80% s'est avérée totalement stérile.

Le Ghana à la Coupe du monde 2026: équipe, calendrier et résultats

Malgré ce point pris face aux Anglais, le parcours des Ghanéens dans cette Coupe du monde 2026 reste quelque peu décevant. Ils ont eu toutes les peines du monde à battre le Panama (1-0) en ouverture du Mondial et n’ont dû leur salut qu’à un but de Caleb Yirenkyi inscrit à la 95e minute. Ils sont également passés à côté de leur première mi-temps face à la Croatie, une équipe contre laquelle ils se sont finalement inclinés 2-1.

Il convient malgré tout de saluer leur qualification en tant que meilleur troisième au sein d’un groupe relevé comprenant deux cadors européens. Et ce, sans leur principale star, Mohammed Kudus, absent du Mondial faute d’avoir suffisamment récupéré de sa blessure au quadriceps. Un autre cadre pourrait également manquer si les Black Stars venaient à affronter la Suisse à Vancouver: la sentinelle Thomas Partey, dont l’entrée sur le territoire canadien pourrait être refusée comme lors du match face au Panama. Le joueur est inculpé pour viol au Royaume-Uni.

Vous préférez affronter le Ghana ou la Colombie?
Au total, 436 personnes ont participé à ce sondage.

Le Ghana apparaît sur le papier plus abordable que la Colombie, et les lecteurs de watson l’ont bien compris. Dans un sondage auquel plus de 360 personnes ont participé, il est l’adversaire plébiscité à plus de 50% pour le huitième de finale à venir. Face à lui, la Suisse partirait favorite. Ce serait nettement moins évident contre la Colombie.

(roc)

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Un match de patrons!
Un match de patrons! Les Suisses se sont qualifiés pour les 8es de finale de la Coupe du monde en battant l'Algérie 2-0 à Vancouver. Ils affronteront la Colombie ou le Ghana mardi dans la même ville.
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