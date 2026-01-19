assez ensoleillé-2°
DE | FR
burger
Sport
Football

Sénégal-Maroc: chaos en finale de la CAN

Le Sénégalais Sadio Mané (10) demande à ses coéquipiers de revenir sur le terrain.
Le Sénégalais Sadio Mané (10) demande à ses coéquipiers de revenir sur le terrain. image: watson/x

Chaos total en finale de la Coupe d'Afrique des nations

Panenka ratée, joueurs qui rentrent aux vestiaires, bagarres entre journalistes: la finale de la CAN Sénégal-Maroc (1-0) a tourné au vinaigre dimanche.
19.01.2026, 08:5219.01.2026, 12:02

Le Sénégal a remporté la Coupe d'Afrique des nations en battant le Maroc (1-0) après prolongation dimanche à Rabat, dans une finale qui a sombré un moment dans le chaos. Le rêve du Maroc de remporter «sa» CAN a du même coup été brisé, et l'organisation jusqu'alors parfaite du tournoi a été assombrie.

Alors que le match peinait à se relancer après un océan de confusion ayant recouvert la fin du temps réglementaire, Pape Gueye a catapulté un missile dans la lucarne de Yassine Bounou (1-0, 94e), offrant logiquement au Sénégal son deuxième titre de champion d'Afrique après celui glané en 2021.

epa12660131 Sadio Mane of Senegal celebrates holding the trophy after winning the CAF Africa Cup of Nations after the final match between Senegal and Morocco in Rabat, Morocco, 18 January 2026. EPA/JA ...
Sadio Mané et le Sénégal ont remporté leur deuxième CAN, après celle de 2021. image: Keystone

Deuxième nation africaine au classement de la Fifa derrière le Maroc, et équipe la plus régulière du continent avec ses trois finales de Coupe d'Afrique lors des quatre dernières éditions, les Lions de la Teranga font un formidable vainqueur.

Mais ce n'est malheureusement pas ce que l'on retiendra de la victoire de dimanche du futur adversaire de la France à la Coupe du monde. Pas immédiatement en tout cas.

But refusé, penalty généreux et retour au vestiaire

Car la CAN 2025, impeccable jusque-là, a basculé dans la folie et un immense désordre alors qu'on jouait la septième minute du temps additionnel. Sur un corner, Brahim Diaz s'est plaint d'avoir été accroché par Malick Diouf dans la surface sénégalaise. Il a bruyamment demandé un penalty pour ce léger accrochage, où le joueur du Real Madrid a nettement accentué sa chute.

Sous le tonnerre du stade Prince Moulay Abdellah de Rabat, l'arbitre congolais Jean-Jacques Ndala Ngambo, protégé par les forces de l'ordre et sous la pression de membres des deux sélections, est allé voir la VAR. Il a jugé qu'il y avait bien faute et a sifflé le penalty dans une clameur immense. Et déclenché la fureur des Sénégalais.

Deux minutes plus tôt, toujours sur corner, Ismaïla Sarr s'était vu refuser un but à cause d'une faute peu évidente d'Abdoulaye Seck sur Achraf Hakimi (90e+2).

Cette succession d'évènements a provoqué la colère des joueurs et du banc sénégalais, qui s'en sont pris à leurs homologues marocains. Les joueurs sénégalais ont fini par quitter brièvement le terrain, encouragés par leur sélectionneur Pape Thiaw.

Pape Thiaw demande à ses joueurs de rentrer au vestiaire

Vidéo: twitter

Mais leur leader Sadio Mané, ex-star de Liverpool et du Bayern Munich, semblait contre cette décision d'arrêter de jouer. Aperçu en grandes discussions sur le bord du terrain avec le sélectionneur marocain Walid Regragui et l'ancien coach du Sénégal (1988-1992) Claude Le Roy, présent en temps que consultant télé, le numéro 10 sénégalais a demandé à ses coéquipiers de revenir. Le Roy a raconté à l'AFP:

«Sadio est venu me demander ce que je ferais à sa place, je lui ai dit: "Je demanderais à tes coéquipiers de revenir". Tout simplement.»

On a vu alors Mané, buteur de la demi-finale contre l'Egypte (1-0), retourner chercher en courant ses coéquipiers qui avaient déjà regagné les vestiaires.

Sadio Mané rappelle ses coéquipiers sur le terrain

Vidéo: twitter

Du terrain, les tensions ont gagné les tribunes où le millier de supporters des Lions de la Teranga présents ont tenté d'envahir le terrain pendant près de 15 minutes – même lorsque Brahim Diaz s'apprêtait à tirer son pénalty – difficilement contenus dans une bagarre générale par les stadiers, secondés par les forces de l'ordre.

Bagarres en tribune de presse et panenka foirée

En tribune de presse aussi, des bisbilles ont éclaté çà et là entre journalistes des deux nations (les tensions se sont poursuivies après le match et la cérémonie protocolaire, au point que la conférence de presse du sélectionneur sénégalais Pape Thiaw a été annulée pour des raisons de sécurité).

Après vingt minutes de confusion et de tension électrique, le Marocain Brahim Diaz a enfin pu tirer son penalty. Et là, catastrophe: il a tenté une panenka totalement ratée, avec le gardien sénégalais Edouard Mendy qui n'a pas plongé et a pu capter très facilement le ballon. Cette balle de titre ratée, au bout du temps additionnel, a sorti les Lions de l'Atlas de leur match.

La panenka ratée de Brahim Diaz

Vidéo: twitter

Le linge et un coach amer

Autre scène lunaire: le gardien remplaçant du Sénégal, Yehvann Diouf, qui voulait donner un linge à son coéquipier titulaire, Edouard Mendy, pour que celui-ci puisse sécher ses gants sous la forte pluie.

Diouf a dû se défendre bec et ongles pour ne pas se faire voler ce linge: un joueur remplaçant du Maroc – posté face à lui, derrière la cage sénégalaise – et des ramasseurs de balle n'ont cessé d'essayer de lui chiper l'objet des mains. Pourchassé, Yehvann Diouf a fait le tour du terrain et a même fini à terre... Tout ça pendant que le jeu se déroulait juste à côté.

Le gardien remplaçant du Sénégal protège le linge

Vidéo: twitter

Vingt-deux ans après leur dernière finale, en 2004 en Tunisie, les Marocains ont vu leur fol espoir de remporter à domicile leur second titre, cinquante ans après celui de 1976, s'envoler comme les quelques chaises qui ont jailli des tribunes pour s'écraser au bord du terrain. Tristement.

Le sélectionneur marocain Walid Regragui était amer en conférence de presse d'après-match, critiquant notamment le comportement de son homologue sénégalais:

«L'image qu’on a donné de l'Afrique, aujourd'hui, c'est un peu honteux. Pape (Thiaw) demande à ses joueurs de sortir du terrain, voilà (...) Ce qu'a fait Pape ce soir, ça n’honore pas l'Afrique. C'est pas classe, mais c'est pas grave, il est champion d'Afrique, donc il a le droit de dire ce qu'il veut.»

Pendant ce temps en Suisse👇

Murat Yakin a un plan pour se réconcilier avec Noah Okafor

Avant le rififi à la fin de cette finale, tout avait été parfait pour le Maroc dans l'organisation de cette CAN: temps, stades, pelouses. Rarement une Coupe d'Afrique ne s'était jouée dans des conditions aussi proches des standards européens, références dans le football mondial.

Cette CAN, plus grand succès commercial de l'histoire du football africain avec 55 millions de dollars générés, aura aussi servi de répétition générale au prochain grand rendez-vous pour le Maroc, la Coupe du monde 2030, qu'il coorganisera avec l'Espagne et le Portugal.

(afp/yog)

Plus d'articles sur le sport
Traque, attouchements: les fans d'Odermatt vont trop loin
Traque, attouchements: les fans d'Odermatt vont trop loin
de François Schmid-Bechtel
Ambri a présenté son nouveau directeur et c'était lunaire
Ambri a présenté son nouveau directeur et c'était lunaire
de Klaus Zaugg
Les «petits» n'ont plus beaucoup de chances en NBA
Les «petits» n'ont plus beaucoup de chances en NBA
de Niklas Helbling
10 millions au vainqueur: le jeu de pronostics fou de l'Open d'Australie
10 millions au vainqueur: le jeu de pronostics fou de l'Open d'Australie
de Yoann Graber
Marco Odermatt établit un record historique à Wengen
Marco Odermatt établit un record historique à Wengen
Le mystère plane autour de Djokovic à Melbourne
Le mystère plane autour de Djokovic à Melbourne
de Julien Caloz
Murat Yakin a un plan pour se réconcilier avec Noah Okafor
Murat Yakin a un plan pour se réconcilier avec Noah Okafor
de Michael Lehmann
Etes-vous pour ou contre les JO en Suisse? Dites-le-nous!
Etes-vous pour ou contre les JO en Suisse? Dites-le-nous!
de Hanna Hubacher
La «brute» du HC Davos est méconnaissable
La «brute» du HC Davos est méconnaissable
de Klaus Zaugg
Federer réalise un exploit à l'Open d'Australie
Federer réalise un exploit à l'Open d'Australie
de Yoann Graber
Les descendeurs suisses ont un gros problème avant les JO
Les descendeurs suisses ont un gros problème avant les JO
de Sebastian Wendel
Ces rares Suisses qui ont disputé les JO d'hiver et d'été
Ces rares Suisses qui ont disputé les JO d'hiver et d'été
de Julien Caloz
Le coiffeur d'Odermatt vise un exploit au Lauberhorn
Le coiffeur d'Odermatt vise un exploit au Lauberhorn
de Martin Probst
Servette-Lausanne a fait l'objet d'une expérimentation croustillante
Servette-Lausanne a fait l'objet d'une expérimentation croustillante
de Jakob Weber
Un grand événement ski débarque dans le Jura
Un grand événement ski débarque dans le Jura
de Romuald Cachod
Ces femmes bannies ont un plan pour participer aux JO d'hiver
Ces femmes bannies ont un plan pour participer aux JO d'hiver
de Romuald Cachod
Sinner battu par un amateur à l'Open d'Australie
Sinner battu par un amateur à l'Open d'Australie
de Yoann Graber
Après son trash-talking, Simeone n'aurait pas dû s'excuser envers Vinicius
Après son trash-talking, Simeone n'aurait pas dû s'excuser envers Vinicius
de Yoann Graber
Voici comment les JO 2038 peuvent encore échapper à la Suisse
2
Voici comment les JO 2038 peuvent encore échapper à la Suisse
de Rainer Sommerhalder
Voici les 10 personnes les plus puissantes du sport suisse
Voici les 10 personnes les plus puissantes du sport suisse
de Klaus Zaugg
Ce skieur japonais a volé la vedette aux Suisses
Ce skieur japonais a volé la vedette aux Suisses
de Romuald Cachod
Servette et le LS ont pris une décision historique
Servette et le LS ont pris une décision historique
Il est champion suisse et raconte sa vie de galérien du ski
Il est champion suisse et raconte sa vie de galérien du ski
de Claudio Zanini
Une infime erreur de pilotage a bousillé la santé de ce Suisse
Une infime erreur de pilotage a bousillé la santé de ce Suisse
de Jasmin Steiger
Le coach de Marco Odermatt révèle le secret de son poulain
Le coach de Marco Odermatt révèle le secret de son poulain
de Martin Probst
«Un geste laid»: Mbappé crée la polémique
«Un geste laid»: Mbappé crée la polémique
de Yoann Graber
Cette astuce pourrait éviter de graves blessures en ski
Cette astuce pourrait éviter de graves blessures en ski
de Julien Caloz
La Nati n’a quasi aucune chance de médaille aux JO
La Nati n’a quasi aucune chance de médaille aux JO
de Adrian Bürgler
Les Swiss Sports Awards sont désormais un casse-tête à organiser
Les Swiss Sports Awards sont désormais un casse-tête à organiser
de Simon Häring
Echange au LHC: des fans inconditionnels réagissent
Echange au LHC: des fans inconditionnels réagissent
de Julien Caloz
Cette équipe suisse de vélo fait un pari audacieux
Cette équipe suisse de vélo fait un pari audacieux
de Julien Caloz
Ce tournoi atypique peut offrir aux Suisses un sacre et beaucoup d'argent
Ce tournoi atypique peut offrir aux Suisses un sacre et beaucoup d'argent
de Yoann Graber
Lausanne et Berne négocient un échange spectaculaire
Lausanne et Berne négocient un échange spectaculaire
de Klaus Zaugg
Le hockey va basculer dans une autre dimension
Le hockey va basculer dans une autre dimension
de Julien Caloz
Cette Suissesse peut marquer l'histoire aux JO
Cette Suissesse peut marquer l'histoire aux JO
de daniel good
Thèmes
Ces inventions «révolutionnaires» déjà vintage
1 / 9
Ces inventions «révolutionnaires» déjà vintage
source: shutterstock
partager sur Facebookpartager sur X
Clap de fin pour MTV qui cesse de diffuser de la musique
Video: watson
Ceci pourrait également vous intéresser:
Avez-vous quelque chose à nous dire ?
Avez-vous une remarque ou avez-vous découvert une erreur ? Vous pouvez nous transmettre votre message via le formulaire.
0 Commentaires
Connexion
user avatar
Votre commentaire
YouTube Link
0 / 600
Vers les règles des commentaires..
Dans cette course cycliste, l'improbable s'est produit
La course en ligne des Championnats d’Australie 2026 a été marquée par une fin d'épreuve lunaire.
Rien ne pouvait arriver à l'armada Jayco AlUla, dimanche dernier lors des Championnats d'Australie disputés à Perth. La formation semblait avoir course gagnée lorsque, dans les derniers kilomètres, elle s'est présentée en position de force avec plusieurs coureurs. Le problème, c'est qu'il y en avait un autre, ce brave Patrick Eddy, pensionnaire du Team Brennan, une équipe de Continentale (la 2e division du cyclisme).
L’article