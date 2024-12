Le Zurichois Cephas Malele a enchaîné les buts en 2024. Image: Getty

Le meilleur buteur suisse de l'année 2024 est un illustre inconnu

Cephas Malele a trompé le gardien adverse à 21 reprises de janvier à décembre. Aucun autre suisse n'a fait mieux en 2024 parmi tous les professionnels helvétiques jouant dans un club de première division.

Son nom parle peut-être à certains, mais à l'évidence, Cephas Malele est inconnu du grand public, notamment parce qu'il n'a jamais joué en Super League et que son parcours se veut particulièrement exotique.

Né à Buco-Zau en Angola, Malele a rejoint la Suisse dès son plus jeune âge et a fait ses classes au FC Zurich, où il est allé jusqu'à apparaître avec la réserve bien avant sa majorité. Talent en devenir, l'attaquant a connu dans le même temps les joies de l'équipe nationale, puisqu'il a représenté la Nati des catégories M15 à M19.

Cephas Malele a ensuite bourlingué. Recruté par Parleme en vue de gonfler les rangs des équipes jeunes, il n'a dès lors jamais réellement percé avec le groupe professionnel, malgré quelques apparitions en Serie A puis Serie B lorsque le club rosanero est descendu. Logiquement prêté à Trapani et au Virtus Entella en deuxième division italienne, Malele n'a pas convaincu et a donc d'abord fait carrière dans l'antichambre de l'élite portugaise, où il a disputé plus de 100 matchs en portant le maillot de différentes formations.

C'est en première division roumaine, au FC Arges, que le Zurichois a poursuivi son parcours, inscrivant au passage 18 buts lors de la saison 2020/2021, avant de céder aux sirènes de l'Arabie saoudite. Une expérience qui lui a néanmoins ouvert les portes de la Coupe d'Europe, son club d'Al-Taï le prêtant à Cluj, alors engagé en Conference League. Malele a ainsi joué la phase de groupes et a été titularisé lors du «16e de finale» décisif contre la Lazio Rome.

L'avant-centre s'est ensuite tourné vers l'Asie et la Chinese Super League, où il a marqué 11 buts en championnat sous les couleurs du Shanghai Shenhua et remporté la coupe nationale dès sa première saison, par ailleurs disputée sur l'année civile. Cephas Malele a fait encore mieux en 2024, puisqu'il a fait trembler les filets à 21 reprises dont 16 fois en championnat, et donné la victoire à son équipe en Supercoupe de Chine.

Il est de ce fait le joueur suisse ayant marqué le plus cette année parmi ceux évoluant dans un club de première division, selon les données du site Transfermakt.

Les meilleurs buteurs suisses en 2024 1. Cephas Malele (Shanghai) - 21

2. Kwadwo Duah (Ludogorets) - 17

3. Joël Monteiro (Young Boys) - 15

3. Dereck Kutesa (Servette) - 15

5. Ruben del Campo (Ottawa) - 14

5. Cedric Itten (Young Boys) - 14

5. Zeki Amdouni (Burnley/Benfica) - 14

8. Renato Steffen (Lugano) - 13

9. Antonio Marchesano (FCZ) - 12



Seuls les joueurs sous contrat dans un club de première division figurent dans cette liste, et toutes les réalisations inscrites en compétition officielle sont prises en compte, y compris celles en sélection. Le but marqué par Amdouni en Championship (après la descente de Burnley et avant qu'il ne soit transféré au Portugal) est comptabilisé.



Quid du classement en l'élargissant aux joueurs de deuxième division? Cephas Malele, 30 ans, reste aux avant-postes. Il devance Dejan Sorgic (FC Sion) et Valon Fazliu (FC Aarau), ayant tous les deux inscrits 17 buts cette année. En fait, seul Fabrizio Cavegn (FC Vaduz) le dépasse. Or six de ses 22 réalisations ont été marquées à l'occasion de la très faible Coupe du Liechtenstein.

Cephas Malele avec son club de Shanghai. Les médias locaux l'annoncent l'année prochaine au FC Dalian Yingbo, nouvellement promu en Chinese Super League. image: getty

Le championnat de Chine, par lequel sont passés Hulk, Oscar ou encore Lavezzi, présente lui aussi un niveau discutable, bien loin des standards européens. Cette Chinese Super League permet toutefois de mettre en exergue un attaquant helvétique actuellement en réussite. Quelqu'un de relativement méconnu, alors qu'il est un jour apparu en Serie A et qu'il jouait encore dernièrement la Coupe d'Europe à Cluj.

En fait, il y a un peu de Kwadwo Duah dans Cephas Malele. Le premier nommé avait été quelque peu oublié après son passage à Nuremberg en Bundesliga 2, et surtout son départ pour Ludogorest en Bulgarie. Or il a été la surprise de Murat Yakin cet été à l'Euro, sélectionné grâce à sa bonne forme et sa confiance devant le but, à un moment où la Nati pâtissait de son manque d'efficacité offensive. Et si en 2025, le sélectionneur nous prenait encore plus au dépourvu, en appelant un trentenaire au parcours davantage atypique? Après tout, Yakin est capable de toutes les fantaisies.