Vidéo: twitter

Le plus dingue, c'est que ces gens ne sont même pas au stade

Une vidéo, massivement relayée sur les réseaux sociaux, montre du public devant un match de football. Mais les images sont trompeuses.

Plus de «Sport»

La saison de Premier League a repris ce week-end avec plusieurs affiches séduisantes, dont ce Manchester United-Fulham disputé à Old Trafford. Une rencontre que 73'000 personnes ont suivi au stade, et des millions devant leur écran à travers le monde. Les Red Devils sont en effet l'une des équipes les plus populaires de la planète. En 2012, une étude estimait le nombre de ses fans à 659 millions.

Il est donc parfaitement normal d'en trouver à Los Angeles. La surprise, c'est que les supporters mancuniens de «L.A.» ne regardent pas les matchs de leur équipe préférée comme les autres: ils ont en effet la chance d'avoir un bar dans lequel le match est projeté sur un écran XXXXXXL.

La preuve: Vidéo: twitter

A première vue, il semble que le public est carrément installé dans une tribune du vénérable Old Trafford, ce qui n'est évidemment pas le cas.

Ces fans ont été doublement heureux ce vendredi. D'abord parce que le premier match de la saison se disputait à 21h (heure suisse), soit pile à midi sur la côte ouest des Etats-Unis. Un horaire idéal pour profiter de tous les atouts du bar. Ensuite parce que Manchester United s'est imposé 1-0 grâce à une réussite de sa nouvelle recrue Joshua Zirkzee.

Zirkzee s'est engagé avec les Red Devils jusqu'en 2029. Montant du transfert: 43,5 millions d'euros. Keystone

L'international néerlandais, auteur de 11 buts en 34 matchs avec Bologne la saison dernière, a marqué la réalisation de la victoire sur le tard (87e) grâce à un excellent centre de Garnacho.

(jcz)