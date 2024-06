Le Suisse Dan Ndoye et ses coéquipiers arriveront-ils à tromper le gardien italien Gianluigi Donnarumma samedi en 8e de finale de l'Euro? image: keystone/watson

La Nati doit exploiter ce point faible du gardien italien

Samedi à Berlin (18h00) en 8e de finale de l'Euro, la Suisse défie l'Italie et son excellent portier Gianluigi Donnarumma. Mais le dernier rempart transalpin a une faiblesse.

Plus de «Sport»

«Gianluigi Donnarumma a réalisé douze arrêts décisifs depuis le début du tournoi, soit quatre par match. C'est énorme!», s'exclame d'entrée Thierry Barnerat. Comme beaucoup, l'expert des gardiens pour la Fifa – qui analyse tous les matchs de cet Euro – a été impressionné par les prestations du gardien de l'Italie.

Notamment celle de lundi face à la Croatie (1-1), où le Transalpin a effectué deux arrêts de grande classe sur l'action du but croate: le penalty de Modric qu'il a détourné puis un sauvetage réflexe au sol sur une reprise à bout portant de Budimir. Délaissé par sa défense, il n'a toutefois pas pu empêcher de conclure ce même Modric, qui a parfaitement suivi.

La séquence en vidéo 📺 Vidéo: twitter

«C'est simple, si Donnarumma n'avait pas été là contre l'Espagne, l'Italie en prenait cinq plutôt qu'un», surenchérit Thierry Barnerat, qui fait allusion à la défaite 1-0 jeudi de la Squadra Azzurra, dépassée par la vivacité des Ibères.

Père spirituel et confiance retrouvée

L'expert genevois – qui est aussi l'analyste vidéo personnel du gardien du Real Madrid, Thibaut Courtois – est épaté par la confiance que dégage soudainement «Gigio», comme il le surnomme affectueusement. «Il a été extrêmement critiqué par les médias pendant sa saison écoulée au Paris Saint-Germain. Or, un gardien, quand tu le mets tout le temps sous pression comme ça, tu le tues mentalement! Et forcément, ses performances en pâtissent. En plus, il a perdu son entraîneur dont il était très proche, Gianluca Spinelli, qui est parti à l'Inter», détaille le Romand, qui enchaîne:

«Mais voilà, en rejoignant la sélection italienne cet été, Donnarumma a retrouvé son père spirituel, Gianluigi Buffon, qui n'a eu de cesse ces dernières semaines de booster sa confiance, par exemple en clamant sur tous les toits qu'il est le meilleur gardien du monde. Et "Gigio" a aussi reçu le brassard de capitaine. Alors quand un gardien se sent pareillement aimé et reconnu, tout devient beaucoup plus facile pour lui!» Thierry Barnerat

Au point d'être à l'aise sur – presque – toutes les phases de jeu durant cet Euro. «"Gigio" est excellent sur les tirs de loin, grâce à sa très bonne lecture du jeu, sa grande envergure et son dynamisme», observe Thierry Barnerat. Une explosivité qui permet aussi au portier de la Nazionale de se coucher très rapidement au sol, malgré ses 196 cm.

Malgré ses 196 cm, Gianluigi Donnarumma va très vite au sol. Image: keystone

Cette qualité le rend également redoutable dans la zone qui se situe entre sept et quinze mètres de la cage, selon l'expert Fifa. «Il se place bien et adopte la posture adéquate, basse, avec des mains à environ 20 centimètres du sol», décortique-t-il.

Notre portrait de Thierry Barnerat👇 Ce Romand est à la base des exploits du Real Madrid et de son gardien

Et quid d'un pressing intense sur le dernier rempart de l'Italie et du Paris Saint-Germain qui a, par le passé, déjà commis des bourdes dans son jeu aux pieds face à des attaquants lancés à pleine vitesse (on pense par exemple au but de Benzema lors du 8e de finale de Ligue des champions Real Madrid-PSG en 2022)? L'analyste vidéo de Courtois balaie:

«"Gigio" s'est pour l'instant montré sûr dans ses relances au pied à l'Euro, il ne prend plus aucun risque» Thierry Barnerat

Une lacune technique et un coup de pouce

Mais alors, comment diable les joueurs de la Nati peuvent-ils battre Gianluigi Donnarumma samedi? «Son point faible, c'est la zone entre trois et sept mètres. Là, il n'est pas très bon», tranche Thierry Barnerat.

Autrement dit: le gardien italien n'est pas à l'aise quand il doit défendre très proche de sa ligne.

Une situation que l'on trouve par exemple lors de duels un contre un. «Contrairement à Courtois, Neuer ou Schmeichel, il ne sait pas faire la technique de la croix, qui permet de mettre le plus possible son corps en opposition», observe le Genevois.

«Si la Nati parvient à percer la défense italienne et venir très proche du but, elle peut battre Donnarumma à cette distance. Des joueurs comme Ndoye ou Vargas sont capables de telles actions.» Thierry Barnerat

La technique de la croix L'Argentin Emiliano Martinez avait parfaitement effectué la croix sur son arrêt décisif face au Français Kolo Muani en finale du Mondial 2022. image: keystone

Les attaquants suisses bénéficieront peut-être d'un coup de pouce: l'absence chez les Transalpins, pour suspension, de l'arrière central habituel Riccardo Calafiori. «Avec son remplaçant, Donnarumma aura moins de repères. Le placement du gardien peut aussi être impacté par ce manque d'automatismes».

De quoi perturber un peu le portier de la Squadra Azzurra et offrir davantage d'espace aux Helvètes? Possible. Si c'est le cas, il faudra faire preuve de réalisme. Parce que, comme vous l'avez compris, Gianluigi Donnarumma n'est pas prêt à offrir des cadeaux.