Sport

Football

Ligue des champions: Chelsea roi d'Europe



Image: keystone

Chelsea roi d'Europe🏆

Les footballeurs londoniens ont remporté la deuxième Ligue des champions de leur histoire samedi soir, en battant en finale Manchester City 1-0.

Team watson Team watson Suivez-moi Se désabonner

Manchester City devra attendre avant de fêter sa première Ligue des champions. Les Mancuniens ont buté sur Chelsea, vainqueur 1-0 grâce à un but de Kai Havertz (42e).

L'appel de Havertz est magnifique mais que dire de la passe de Mount #MCICHE#UCLFinal pic.twitter.com/B5hVMhkV78 — Ishaq Chebli (@IshaqChebli) May 29, 2021

La malédiction semble donc suivre Pep Guardiola depuis son départ de Barcelone. L'Espagnol n'a pas réussi à mener City à la consécration suprême. Une ouverture en or de Mason Mount à la 42e minute a fait basculer la finale.

La passe en profondeur de l'Anglais a lancé Kai Havertz, qui a facilement pris de vitesse Zinchenko pour affronter et passer le gardien Ederson pour l'ouverture du score. A ce moment du match, l'avantage des hommes de Thomas Tuchel n'avait rien d'usurpé. Les Citizens s'étaient montrés très décevants malgré leur évidente volonté de miser sur l'offensive. C'est même les fulgurances de Chelsea qui ont failli mettre à mal City.

"L'attaque te fait gagner des matches. La défense te fait gagner des titres" [Sir Alex Ferguson]. Et Tuchel l'a bien compris. Bravo à Chelsea #ChampionsLeagueFinal #MCICHE pic.twitter.com/Dq3FuME775 — Bogdan BODNAR (@bogdandebodnar) May 29, 2021

Si Timo Werner avait joué totalement libéré, il aurait certainement transformé en but ses occasions de la 9e et la 14e. Les Blues de Tuchel avaient trouvé une faille sur le flanc droit de City où Walker avait du mal à contenir les montées de Mount.Dans cette finale, disputée à un rythme soutenu, les coups du sort auraient pu peser sur l'issue de la rencontre. Quand Thiago Silva a dû sortir après s'être blessé à l'aine tout seul (38e), Tuchel a dû se dire que sa défense avait perdu son patron et qu'il serait plus difficile de contenir les attaquants adverses.

Mais la malchance avait décidé de sévir dans les deux camps. Après moins d'un quart d'heure de jeu en deuxième mi-temps, ce fut au tour de Kevin De Bruyne de quitter la pelouse du stade du Dragon. Le Belge avait buté contre Rüdiger, auteur d'une obstruction grossière (69e). Sonné, il était remplacé par le Brésilien Gabriel Jesus. Chaque équipe a dû composer sans un de ses patrons techniques. Chelsea s'est regroupé en défense alors que Manchester City se lançait à l'attaque à tout va.

Chelsea soulève la Champions League pour la deuxième fois de son histoire ! Congrats les gars @ChelseaFrance ! 👏👏👏pic.twitter.com/4xFKz1zMSX — PLFrance_ 🇫🇷 (@PLFrance_) May 29, 2021

Les contres des Londoniens ont failli couper les ailes des hommes de Guardiola. Pulisic s'est retrouvé en position de marquer avant de trop croiser son tir (73e). Au plus fort de la pression de City, le Danois Christensen, qui avait suppléé Thiago Silva, a parfaitement tenu son rôle. Mais Chelsea peut aussi remercier l'infatigable Ngolo Kante, auteur d'un nombre incroyable d'interceptions et de relances. Le rayonnement du Français contrastait avec la discrétion de Mahrez et de Bernardo Silva, passés complètement à côté de leur finale.