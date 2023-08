Olga Carmona a posé avec des fans après la finale remportée par l'Espagne. Image: keystone

Elle fait gagner l'Espagne puis apprend une terrible nouvelle

La joie et la tristesse ont rarement été aussi proches après un match de football. Grâce au but d'Olga Carmona, l'équipe nationale féminine d'Espagne est devenue championne du monde dimanche. Mais après le match, la joueuse a appris que son père était décédé.

Cela aurait pu être l'un des plus beaux jours de la vie d'Olga Carmona, 23 ans. En finale de la Coupe du monde devant 75'000 fans à Sydney, elle a marqué l'unique but contre l'Angleterre. Grâce à cette victoire 1 à 0, l'Espagne est devenue pour la première fois championne du monde chez les femmes.

Mais sitôt la fin du match, tout a basculé, et le bonheur intense de la footballeuse s'est évanoui. Carmona a en effet appris le décès de son père. «Dans un moment de profonde douleur, nous envoyons notre plus sincère réconfort à Olga et à sa famille, a déclaré la Fédération espagnole dans un communiqué. Nous t'aimons, Olga, tu fais partie de l'histoire du football espagnol.»

Le résumé du match Vidéo: YouTube/RTS Sport

Le père de la joueuse de 23 ans du Real Madrid était gravement malade. Il serait décédé vendredi. La famille et les amis auraient décidé de ne pas en parler à l'attaquante par égard pour le grand match de dimanche. Sa mère et son frère s'étaient rendus en Australie pour pouvoir y assister.

Olga Carmona avait déjà rendu hommage à une personne disparue après son but. Elle l'a dédié à la mère d'une très bonne amie, récemment décédée, par le biais d'un message sous son maillot.