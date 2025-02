Kasami avait déjà porté le maillot sédunois par le passé. Keystone

Un ex-international suisse rebondit au FC Sion

Pajtim Kasami retourne au FC Sion en provenance de la Sampdoria. Il s’est lié au club valaisan jusqu’au 30 juin 2026.

Né et formé dans le canton de Zürich, Kasami a connu une riche carrière internationale. Passé par l’Angleterre, l’Italie ou encore la Grèce, il a disputé plus de 40 matchs de Coupe d’Europe et tout autant en Premier League.

En Suisse, il a porté tout d’abord les couleurs de Winterthour, GC, Bellinzone et Lucerne avant d’évoluer plus récemment dans les rangs du FC Sion et du FC Bâle.



International suisse à 12 reprises, Pajtim Kasami a participé à plus de 180 rencontres officielles de Super League, avec à la clé 44 buts et 23 passes décisives.

C’est en Valais qu’il a disputé le plus de matchs sur le sol helvétique avec 104 apparitions en première division et 32 buts marqués entre 2017 et 2020. «Je garde un très bon souvenir de mon passage en Valais. Revenir au FC Sion est une fierté pour moi. Je remercie la famille Constantin pour la confiance qu’elle m’accorde. Le projet et la dynamique me plaisent. J’ai hâte d’aider l’équipe à atteindre ses objectifs», déclare Pajtim Kasami, arrivé au siège du club sédunois lundi matin.



Pour Barthélémy Constantin, directeur sportif du FC Sion, cet engagement traduit l'envie du club d’amener de l’expérience et de la personnalité dans le groupe.

«Pajtim connait la maison. Il a un esprit de gagneur et s’identifie parfaitement à nos valeurs. Sur le terrain, il saura amener son énergie, ses qualités techniques et sa vista.»

Kasami disputera son premier entraînement mercredi au centre d’entraînement du FC Sion à Riddes. Il sera présenté aux médias vendredi lors de la conférence de presse hebdomadaire du club, soit à la veille du match contre le FC Zurich samedi (18h).



(comm)