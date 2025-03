Certains voient un double contact sur le penalty, transformé, de Lionel Messi en finale de Coupe du monde 2022. image: getty/x

Cette image de Messi fait rager les Français

La polémique autour du tir au but de Julian Alvarez (Atlético Madrid) face au Real Madrid a rouvert une plaie chez les fans de l'équipe de France.

Plus de «Sport»

Le tir au but de Julian Alvarez contre le Real Madrid, mercredi en Ligue des champions, n'en finit pas de faire couler de l'encre. L'attaquant argentin de l'Atlético Madrid avait dans un premier temps transformé son essai, mais celui-ci a ensuite été invalidé – et donc considéré comme raté – par l'arbitre, Szymon Marciniak, après consultation de la VAR.

La raison? Selon le directeur de jeu, Alvarez – qui a glissé – a touché le ballon d'abord avec son pied d'appui gauche avant de frapper avec le droit. Conséquence: une double touche, ce qui est interdit lors d'un tir au but. Cette tentative ratée a permis au Real Madrid de se qualifier, au détriment de l'Atlético, pour les quarts de finale de la reine des compétitions européennes (il affrontera Arsenal les 8 et 16 avril prochains).

Le tir au but d'Alvarez en vidéo Vidéo: twitter

Le tir au but d'Alvarez est décortiqué sous tous les angles sur les réseaux sociaux, avec des super ralentis pour vérifier si le numéro 19 des Colchoneros a effectivement touché le ballon deux fois. De nombreux internautes restent sceptiques, même après le communiqué publié par l'UEFA (accompagné de nouvelles images, qui prouvent la double touche) qui affirme:

«Bien que minime, le joueur a eu un contact avec le ballon avec son pied d'appui avant de le botter, comme le montre la vidéo ci-jointe. En vertu de la règle actuelle (Loi du Jeu, Loi 14.1), la VAR devait signaler à l'arbitre que le but devait être annulé. L'UEFA entamera des discussions avec la FIFA et l'IFAB pour déterminer si la règle doit être revue dans les cas où une double touche est clairement involontaire.»

La scène de mercredi soir en a déterré une autre sur les réseaux sociaux, et elle concerne un autre Argentin: Lionel Messi.

Plusieurs internautes français ont publié la vidéo du penalty marqué par «la Pulga» en finale de la Coupe du monde 2022, gagnée par l'Argentine face aux Bleus. Ce but avait permis aux Argentins d'ouvrir le score à la 23e minute.

Selon ces internautes, Messi a aussi fait une double touche en frappant le ballon (comme pour un tir au but, c'est également interdit pour un penalty en cours de match). Pour eux, la balle a touché le pied d'appui droit après avoir été frappée par le pied gauche.

Le penalty de Messi en vidéo Vidéo: twitter

Le comédien français Michaël Youn, apparemment très remonté, a par exemple écrit sur X:

«C’est marrant, quand c’est Messi (contre le France) en finale de la Coupe du monde, la VAR ne dit rien?! Bref… donnons, dès le mois de septembre, la Champions League directement au Real Madrid (ou plutôt au Real VARdrid), on perdra moins de temps devant la télé.»

RMC Sport rappelle que le double contact de Messi n'a jamais été établi et que «d'autres extraits (vidéo) semblent même plutôt confirmer que ce penalty était parfaitement valable».

Dans tous les cas, et malgré la multiplication de leurs publications sur les réseaux sociaux pour prouver leur bien-fondé, les fans de l'Atlético Madrid et de l'équipe de France n'y pourront rien: ni la Fifa ni l'UEFA ne reviendront sur leurs décisions. L'Argentine restera pour toujours championne du monde 2022 et c'est le Real qui défiera Arsenal en quart de finale de Ligue des champions. (yog)