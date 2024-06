Vidéo: youtube/FC Sion

Voici le futur stade du FC Sion

Le club valaisan a présenté mardi dans une vidéo le projet de sa future enceinte, baptisée «Cervin Coliseum» et espérée pour 2029.

De retour en Super League pour la saison à venir, le FC Sion a de grandes ambitions. Et notamment la construction d'un nouveau stade, censé remplacer d'ici quelques années le vétuste Tourbillon. Le club valaisan a publié mardi sur sa chaîne Youtube un clip qui présente la nouvelle enceinte rêvée, prévue juste à côté de Tourbillon. De quoi avoir les yeux qui brillent!

Ce futur stade, baptisé «Cervin Coliseum» et espéré pour 2029, se démarque des arènes modernes par son architecture et sa configuration: une tribune latérale est quasiment totalement dédiée aux loges, très grandes et qui ont des formes arrondies rappelant un peu un vaisseau spatial. Là où la majorité des stades comptent quatre tribunes, l'arène valaisanne n'en aura que trois, puisque les gradins derrière l'un des buts sont sacrifiés au profit d'un immense écran. Autre élément high-tech: le toit rétractable.

Pour les matchs du FC Sion, le Cervin Coliseum pourra accueillir 15'000 spectateurs. A l'image de ce qui se fait dans d'autres stades récents, il pourra se transformer pour héberger d'autres manifestations sportives (matchs de hockey, de football américain, etc.) et culturelles (concerts, par exemple). La nouvelle enceinte sédunoise «comprend en outre un hôtel d’une centaine de chambres, une galerie marchande (...) ainsi qu’un restaurant gastronomique et un bar avec vue sur le terrain», liste lematin.ch.

Le Cervin Coliseum est le centre du projet «Sion 2030», qui comprend également la mise sur pied d'une académie de football. Coût total estimé du projet? 510 millions de francs.

On espère maintenant juste que ce nouveau stade continuera à servir les fameuses raclettes de Tourbillon! (yog)