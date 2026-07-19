Lionel Messi donnant le bain à Lamine Yamal. image: Keystone

«Il y avait une chance sur un million que cela puisse arriver»

La légende du Barça, Messi, et la nouvelle star du club catalan, Yamal, vont s’affronter pour la toute première fois dimanche en finale du Mondial, 19 ans après leurs photos aussi iconiques qu’improbables.

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C’est une histoire incroyable, que personne n’aurait pu prédire. Il y a 19 ans, Lionel Messi, alors âgé de 20 ans, posait pour un calendrier caritatif du FC Barcelone au profit de l’UNICEF. Sur les photos, il tient dans ses bras un bébé et le baigne dans une baignoire en plastique. Cet enfant n'est autre que Lamine Yamal.

Deux décennies plus tard, le bébé est devenu la star du Barça et l’un des meilleurs joueurs au monde. Ce dimanche à 21h, heure suisse, les deux hommes se retrouveront face à face en finale de la Coupe du monde: Messi avec l’Argentine, championne du monde en titre, et Lamine Yamal avec l’Espagne, championne d’Europe. Ce sera la toute première confrontation entre les deux gloires barcelonaises.

Ces photos ont vu le jour grâce à un tirage au sort. Selon le photographe Joan Monfort, l’UNICEF et le journal Sport avaient organisé un concours dont le premier prix était une séance photo avec une star du Barça au Camp Nou. La famille de Lamine Yamal l’avait remporté. Toujours d’après Monfort, Messi, jeune introverti, avait d’abord eu du mal à se sentir à l’aise en tenant le bébé. Il n'était qu'au début de sa grande carrière.

Pendant des années, la photo est tombée dans l’oubli. Ce n’est qu’en 2024, pendant l’Euro en Allemagne, qu’elle a refait surface après avoir été publiée par le père de Lamine Yamal, Mounir Nasraoui, sur Instagram. Le cliché était alors devenu viral.

Désormais âgé de 39 ans, Messi dispute sa sixième Coupe du monde, domine le classement des buteurs du tournoi et s’affirme comme le meilleur buteur de l’histoire de la compétition. En face, Yamal, formé dans le même club, est présenté comme son successeur.

Avant même que l’affiche de la finale ne soit connue, le joueur de 19 ans avait été confronté par DAZN Espagne à ces photos et interrogé sur la possibilité de retrouver Messi en Coupe du monde. Sa réponse: «Oui, j’ai un peu grandi, et je pense que Leo aussi. J’espère que cela arrivera. J’aimerais beaucoup disputer une finale de Coupe du monde contre Messi», avait-il déclaré. Désormais, c’est une certitude: son souhait va se réaliser.

Pour l’Argentine, l’objectif est de devenir la première nation depuis le Brésil (1958 et 1962) à conserver son titre mondial. L’Espagne, de son côté, veut décrocher une deuxième Coupe du monde après celle remportée en 2010. La rencontre se disputera au MetLife Stadium de New York/New Jersey.

Ce sera un duel entre la légende qui a marqué toute une époque et le phénomène appelé à façonner l’avenir, le tout ayant débuté avec une photo qui, il y a 19 ans, ne semblait pourtant avoir rien d’exceptionnel. «Il y avait une chance sur un million que cela puisse arriver», a déclaré Joan Monfort au sujet de ce hasard extraordinaire.