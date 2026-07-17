Les Argentins lors de la cérémonie protocolaire de la finale 2022. image: Getty

Les champions du monde recevront une récompense inédite

La Fifa a annoncé que les vainqueurs du Mondial repartiront avec une bague, une récompense directement inspirée du sport américain.

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Les futurs champions du monde ne repartiront pas seulement avec le trophée de la Coupe du monde et des médailles d’or.

Ils recevront également des bagues, comme l’a annoncé la Fifa dans un communiqué, à quelques jours de la grande finale du Mondial entre l’Espagne et l’Argentine, dimanche à 21h.

L’une des faces de la bague représentera le trophée de la Coupe du monde, tandis que l’autre sera personnalisée aux couleurs et à l’identité de l’équipe sacrée championne du monde.

Le capitaine de l'équipe titrée et son sélectionneur recevront un exemplaire dès la fin du match. 30 bagues seront ensuite fabriquées pour les membres de l’équipe, tandis que 1996 autres seront mises en vente pour les supporters.

Il n’est pas étonnant que cette nouveauté ait vu le jour lors du Mondial aux Etats-Unis. La tradition des bagues est en effet bien implantée dans le sport américain.

Les champions de NFL et de NBA ont l'habitude de recevoir des bagues commémoratives, souvent serties de pierres précieuses et financées par les propriétaires des franchises.

(t-online/roc)