Voiture, combinaison, casque: le blanc était à l'honneur chez Red Bull ce week-end. image: Getty

Pourquoi Red Bull a couru en blanc au GP du Japon

Max Verstappen a remporté dimanche la course nippone au nez et à la barbe des McLaren. Il pilotait une livrée très spéciale.

Non, ce n'est pas une Racing Bulls, l'écurie sœur de Red Bull habituée à la couleur blanche, qui a franchi en premier la ligne d'arrivée du Grand Prix du Japon couru dimanche sur le mythique circuit de Suzuka. La victoire est bel et bien revenue à un Max Verstappen qui avait délaissé pour la course le traditionnel bleu foncé accompagné de rouge et de jaune.

Il pilotait, tout comme son coéquipier Yuki Tsunoda, 12e dimanche après avoir récupéré le volant de Liam Lawson, une livrée spéciale vêtue de blanc: un design hommage à la monoplace RA272 qui avait offert en 1965 à la marque japonaise Honda, partenaire moteur de Red Bull, sa première victoire en Formule 1. Cette voiture était directement inspirée du drapeau nippon.

Yuki Tsunoda (à droite) et Koji Watanabe, président de Honda Racing Corporation, aux côtés du bolide. image: Getty

Les RB21 blanches de Max Verstappen et Yuki Tsunoda ont été frappées pour l'occasion du fameux rond rouge, qui a entouré le numéro des pilotes, mais aussi du «H» de la firme japonaise sur le nez de la monoplace. On distinguait également un capot moteur marqué du logo Honda et des touches de rouge aux quatre coins de la voiture.

La monoplace de Max Verstappen durant ce week-end de compétition au Japon image: Getty

Ce n’est pas la première fois que Red Bull présente une livrée blanche pour honorer son partenaire. Cela avait déjà été le cas au Grand Prix de Turquie en 2021, et non sur le Circuit du Suzuka comme initialement prévu, la course japonaise ayant été annulée en raison de la pandémie mondiale.

C'est certainement la dernière fois que Red Bull déploie un tel design immaculé. L'écurie anglo-autrichienne utilisera ses propres moteurs, développés en collaboration avec Ford, à partir de 2026, année lors de laquelle la Formule 1 entrera dans une nouvelle ère pour les unités de puissance.

(roc)