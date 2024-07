Non, Pickford n'a pas stoppé le penalty d'Akanji grâce à ses notes

Elle a élaboré ce qu'il manquait aux amoureux du Tour et raconte

Qui est Lamine Yamal, le plus jeune joueur à remporter l'Euro

L'Espagne et Alcaraz qui gagnent, qu'est-ce que ça fait du bien!

Les footballeurs argentins ont dérapé et risquent gros

Quand le Tour de France passait par Montreux et inspirait Freddie Mercury

La vidéo prête forcément à sourire. Sauber rame sportivement depuis le début de saison et cela ne devrait pas changer ce week-end en Hongrie. L'écurie helvétique est la seule à n'avoir marqué aucun point en 2024. Ses pilotes occupent deux des trois dernières places du classement en compagnie de Logan Sargeant de Williams.

Cette montée des eaux inhabituelle a inspiré les équipes. Un membre de la Team Haas s'est lancé dans une courte séance de crawl sur la voie des stands et l'écurie Sauber s'est elle aussi lâchée. Deux membres du staff ont dansé sous la pluie et une partie de l'équipe s'est mise à ramer dans les paddocks.

Des vents violents, de la grêle et des éclairs ont aussi frappé la région de Budapest, si bien que le motor-home de McLaren a été endommagé. Le toit s'est envolé, alors que l'hospitalité de l'écurie venait d'être réparée suite à l'incendie de Barcelone. Le motor-home restera fermé ce week-end. Un écran géant situé à l'entrée de la voie des stands a également été décroché.

Il devrait faire encore chaud cette année (33°C) et le risque de pluie croissant dimanche après-midi au moment du Grand-Prix n'y changera rien. La pluie s'est d'ailleurs déjà invitée mercredi, allant jusqu'à inonder en quelques heures la voie des stands et une partie du paddock.

Le Grand Prix de Hongrie, disputé en plein été, est réputé pour sa chaleur intenable. Il n'a pas plu en course depuis de longues années et les corps sont régulièrement meurtris par la fournaise du Hungaroring, au nord-est de Budapest. 59,7°C ont été enregistrés sur le tarmac lors de la séance de qualifications en 2021.

Plus de «Sport»

Une tempête et des trombes d'eau se sont abattues sur le Hungaroring à quelques heures des premiers tours de piste. La voie des stands a été inondée. McLaren a subi des dégâts. Et Sauber a ramé avant même les premiers essais.

Nouveau record pour la Wonder Woman du plongeon

Des supporters anglais regardent le match entre l'Angleterre et la Slovaquie.

Des supporters anglais regardent le match entre l'Angleterre et la Slovaquie.

Les plus lus

Qui est Lamine Yamal, le plus jeune joueur à remporter l'Euro

Lamine Yamal (17 ans) est devenu ce dimanche le plus jeune footballeur à gagner un Euro. Le prodige fête ses buts avec un signe particulier, qui en dit beaucoup sur ses origines et son parcours. Portrait d'un ado déjà légendaire.

Son but somptueux contre la France en demi-finale mardi l'a révélé aux yeux du grand public. A 16 ans et 362 jours, Lamine Yamal est devenu le plus jeune joueur à marquer dans un Euro, effaçant le record détenu par le Suisse Johan Vonlanthen. Mais qui est cet adolescent dont la précocité étonne autant qu'elle fascine? Portrait de la pépite espagnole qui est promise à un avenir radieux.