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Cyclisme: Van Aert remporte un Paris-Roubaix de légende

epa12885066 Belgian rider Wout van Aert of team Team Visma Lease a Bike celebrates winning ahead of Slovenian rider Tadej Pogacar of team UAE Team Emirates XRG during the Paris-Roubaix cycling classic ...
Pogacar et Van Aert se sont livré un superbe duel.Keystone

Wout Van Aert remporte un Paris-Roubaix de légende

Wout Van Aert, poursuivi par la malchance ces dernières années, a réalisé le rêve d'une vie en remportant dimanche son premier Paris-Roubaix avec une victoire au sprint face à Tadej Pogacar, au bout du suspense.
12.04.2026, 16:2512.04.2026, 16:44

Le Belge, qui est parti seul avec la superstar slovène à plus de 50 km de l'arrivée, s'est imposé après une course complètement folle que Mathieu van der Poel, triple vainqueur sortant, a perdu sur une double crevaison dans la Trouée d'Arenberg, avant de terminer quatrième.

Le Belge Jasper Stuyven, arrivé treize secondes après Van Aert, complète le podium alors que le Français Christophe Laporte a terminé cinquième.

La revanche éclatante du perdant magnifique

Déjà deuxième l'an dernier, Pogacar manque de justesse une nouvelle occasion de remporter le dernier Monument qui lui résiste encore. Et ne réalisera donc pas le Grand Chelem cette année.

Des vols inquiétants perturbent Paris-Roubaix

Pour Van Aert, en larmes, fauché par l'émotion à l'arrivée, c'est la consécration d'une vie à courir derrière une victoire dans l'un des deux grandes classiques pavées dont il rêve depuis l'enfance avec le Tour des Flandres. Le coureur de la Visma-Lease a bike a connu énormément de déceptions, de chutes et de blessures ces dernières années, abonné à la malchance aussi à Roubaix où il a terminé deuxième en 2023, troisième en 2024 et quatrième en 2025.

Perdant magnifique, éternel maudit, il a pris dimanche une revanche éclatante en battant facilement Pogacar au sprint pour décrocher, à 31 ans, sa deuxième victoire seulement dans un Monument après Milan-Sanremo en 2020.

Van der Poel malchanceux

Décuple vainqueur d'étape sur le Tour de France, il met fin à la série noire sur les classiques le jour même où son éternel rival, Mathieu van der Poel, avait à son tour rendez-vous avec la malchance. En lice pour un quatrième sacre pour égaler Roger de Vlaeminck et Tom Boonen, le Néerlandais a vécu un cauchemar dans la terrible Trouée d'Arenberg où il a crevé à deux reprises pour perdre deux minutes sur les autres favoris.

Voici les rares courses que Pogacar n'a pas encore gagnées

Au prix d’un énorme effort, il a réussi à se rapprocher jusqu'à vingt secondes de la tête mais c'est à ce moment-là que Pogacar et Van Aert ont accéléré pour partir à deux, dans le secteur d'Auchy-lez-Orchies, à 53 km de l'arrivée. Dans le vélodrome, Van Aert a facilement fait la différence pour devenir le premier Belge à s'y imposer depuis Philippe Gilbert en 2017.

(jcz/afp)

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